Buscas no Google sobre o fim da greve cresceram 1800%

Com a greve dos caminhoneiros e a falta de combustíveis, o brasileiro recorreu ao Google para se informar sobre o assunto. Levantamento feito pelo site de buscas mostrou que as pesquisas por "greve dos caminhoneiros acabou" subiu 1.800% nas últimas 24 horas.
Outras questões que passaram a figurar entre as líderes de pesquisas nos últimos três dias são: O que estocar em tempos de crise?; O que estocar de alimentos?; e Como estocar alimentos?.
Até perguntas comportamentais começaram a aparecer entre as líderes das buscas: Como se alimentar na crise?; e o que fazer na crise do combustível?
Já as principais questões sobre combustíveis dos últimos dias foram: o que é a Cide do combustível?; e por que o combustível é caro no Brasil?.