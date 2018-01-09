BRF, dona da Sadia e Perdigão, lança sua terceira marca ao consumo

Logo da Kidelli Crédito: (Foto Divulgação)

Dona das marcas Sadia e Perdigão, a BRF anunciou nesta terça-feira sua terceira marca de consumo para o país, a Kidelli. A nova marca estará disponível a partir de fevereiro nos chamados atacarejos e distribuidores independentes. Terá um portfólio de 14 produtos na categoria de processados, como presuntos, empanados, linguiça, mortadela e hambúrguer.

O vice-presidente da BRF, Alexandre Almeida, disse em teleconferência, que a nova marca está focada em atingir um outro público e não vai concorrer com produtos das marcas Sadia e Perdigão. Segundo ele, a Kidelli faz parte de um segmento onde os preços são 15% mais baixos e responde por 30% do segmento de processados no país.

 Teremos um preço bastante competitivo no segmento que vamos atuar. O alvo são consumidores que buscam sabor e preço acessível  afirmou Almeida.

Segundo ele, os produtos da Kidelli serão produzidos a partir do excedente de matéria-produzido nas fábricas da BRF, especialmente em Uberlândia, em Minas gerais, e Videira, em Santa Catarina. Para fabricar os produtos Kidelli, será utilizada a ociosidade atual das fábricas.

 Utilizaremos o excedente de matéria-prima que geramos ao produzir produtos das marcas Sadia e Perdigão, muitas vezes carnes nobres como peito de frango e peru. Hoje, esse excedente é vendido para terceiros e agora vamos agregar valor a eles com a marca Kidelli  disse Almeida, que não revelou o percentual de ociosidade atual das fábricas da BRF.

Nos últimos três anos, a BRF investiu R$ 560 milhões em inovação, incluindo o desenvolvimento da Kidelli. A nova marca não estará presente em grandes supermrecados de rede.

 Estamos com um modelo de serviço bastante simplificado e enxuto que é para manter a rentabilidade também nesta marca. Trata-se de uma nova oportunidade de negócio da BRF com foco em rentabilidade e crescimento  disse Almeida.