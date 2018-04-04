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Operação Carne Fraca

BRF concederá férias coletivas a funcionários de Goiás e Paraná

Empresa diz que a decisão considera a necessidade de adaptações no planejamento de produção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 19:11

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 19:11

Ministério da Agricultura decidiu interromper a produção e certificação sanitária dos produtos de aves da BRF exportados do Brasil para União Europeia Crédito: Divulgação
A BRF informou nesta quarta-feira (4), que concederá férias coletivas aos funcionários de Rio Verde (GO) e Carambeí (PR) a partir de 14 e 21 de abril, respectivamente. Em ambos os casos, a empresa diz que a decisão considera a necessidade de adaptações no planejamento de produção, "em decorrência de ajustes para atender a demanda".
> Abilio Diniz deve renunciar à presidência da BRF
A empresa ressalta, em nota, que desde 16 de março o Ministério da Agricultura decidiu interromper a produção e certificação sanitária dos produtos de aves da BRF exportados do Brasil para União Europeia. Em consequência dessa medida, a BRF afirma que revisou o seu plano de produção e determinou, até o momento, ajustes nas seguintes unidades produtivas: Mineiros (GO), Capinzal (SC), Rio Verde (GO) e Carambeí (PR).

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