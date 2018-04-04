BRF concederá férias coletivas a funcionários de Goiás e Paraná

A BRF informou nesta quarta-feira (4), que concederá férias coletivas aos funcionários de Rio Verde (GO) e Carambeí (PR) a partir de 14 e 21 de abril, respectivamente. Em ambos os casos, a empresa diz que a decisão considera a necessidade de adaptações no planejamento de produção, "em decorrência de ajustes para atender a demanda".

A empresa ressalta, em nota, que desde 16 de março o Ministério da Agricultura decidiu interromper a produção e certificação sanitária dos produtos de aves da BRF exportados do Brasil para União Europeia. Em consequência dessa medida, a BRF afirma que revisou o seu plano de produção e determinou, até o momento, ajustes nas seguintes unidades produtivas: Mineiros (GO), Capinzal (SC), Rio Verde (GO) e Carambeí (PR).