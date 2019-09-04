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Entrevista

'Brasil sofre doença industrial grave' diz economista

Para o economista David Kupfer, o dado mensal tem oscilações que são usuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 10:29

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 10:29

DAVID KUPFER, Professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro Crédito: Instituto de Economia
Isoladamente, a queda de 0,3% da produção da indústria em julho ante junho faz parte de uma volatilidade mensal associada às perdas durante a recessão, mas o fato de o nível atual da atividade estar no mesmo nível de 2009 mostra que a economia tem uma "doença industrial muito grave". A avaliação é do economista David Kupfer, professor do Instituto de Economia (IE) da UFRJ, especializado em economia industrial. A seguir, os principais trechos da entrevista.
A queda da produção industrial interrompe o sinal um pouco mais positivo do PIB do 2º trimestre, que teve avanço da indústria?
O dado mensal tem oscilações que são usuais. Não acho que um dado de um mês vir alto ou baixo possa trazer indicações para meses seguintes. O que os dados mostram é que existe uma doença industrial no Brasil muito grave, que não foi descoberta por causa desses últimos dados, mas que se observa pela regularidade no desempenho muito fraco ao longo de tanto tempo. Retomamos o nível de produção de um ano de profunda crise, que foi o início de 2009.

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