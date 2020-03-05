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Economia

Brasil já tinha estagnado desde o governo Temer, diz Guedes sobre PIB

A economia brasileira cresceu 1,1 % em 2019, menos da metade do projetado por analistas no início do ano

Publicado em 05 de Março de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 16:59
Guedes disse ainda que sua expectativa sempre foi crescer 1% no primeiro ano. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agênci
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil já tinha estagnado desde o governo de Michel Temer.
"A grande verdade é que, quando o governo Bolsonaro chegou, o crescimento do PIB, que tinha sido de 1,3% no primeiro trimestre do governo Temer, já tinha caído para 0,7% no primeiro trimestre do governo Bolsonaro. O Brasil já tinha praticamente estagnado", afirmou Guedes nesta quinta-feira (5) durante evento na Fiesp, em São Paulo.
Segundo o ministro, a tragédia de Brumadinho e o colapso da Argentina, que impactou 60% das importações de veículos do Brasil, foram os principais fatores para essa desaceleração no crescimento econômico no ano passado.
"Se pegar o segundo trimestre, sobe para 0,9%, no terceiro, já é 1,2%, e o último trimestre do ano passado dá 1,7%. A economia, que estava crescendo 0,7% [no primeiro trimestre], foi reacelerando e terminou [o ano] já rodando a quase 2%", afirmou.
Guedes disse ainda que sua expectativa sempre foi crescer 1% no primeiro ano.
"Eu usava a imagem de uma baleia arpoada. Vamos tirando os arpões: baixamos os juros, corrigimos a Previdência Social, reduzindo endividamento bola de neve, começamos o choque da energia barata, estamos desestatizando o mercado de crédito, fizemos a cessão onerosa, vamos mandar a reforma administrativa para a Câmara. Com as reformas seguindo, o Brasil já cresce 2% pelo menos", disse.

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