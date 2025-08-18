Sobretaxa norte-americana

Brasil deveria dar alguma vitória a Trump para destravar tarifaço, diz Tarcísio

Governador argumentou que seria possível deixar de comprar combustível da Rússia -parceira do país nos Brics

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu que o Brasil deveria conceder uma vitória a Donald Trump para destravar as negociações do tarifaço.

Em uma palestra a investidores promovida em um hotel da zona sul de São Paulo nesta segunda-feira (18), Tarcísio voltou a criticar a condução da crise gerada pela imposição de uma sobretaxa de 50% a produtos brasileiros pela gestão do líder republicano.

"Eu acho que é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive na economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com o chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá e dizer: olha, conseguiu uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias. Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer algum gesto?", questionou Tarcísio.

Em março, após a posse de Trump, o governador publicou um vídeo colocando um boné com o slogan Make America Great Again (faça os Estados Unidos grandes de novo), da campanha do norte-americano. Ao anunciar o tarifaço, Trump criticou a forma como Jair Bolsonaro (PL), padrinho político de Tarcísio, vinha sendo tratado -em referência ao julgamento do ex-presidente no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a trama golpista.

Ao defender que o Brasil desse uma vitória a Trump, o governador argumentou que seria possível deixar de comprar combustível da Rússia -parceira do país nos Brics.

"Vou pegar um exemplo. A gente tem, na nossa relação com a Rússia, por exemplo, a compra de diesel, a compra de fertilizante. O fertilizante é absolutamente necessário. O diesel, nem tanto. A gente não precisa do diesel que vem da Rússia para nada. Então, será que não posso fazer um gesto nesse sentido?"

O governador apontou ainda que outra vitória que o Brasil poderia dar a Trump seria na forma de investimentos das empresas brasileiras em território norte-americano.

"Quantas empresas brasileiras investem já nos Estados Unidos? Quantas empresas brasileiras já são campeãs nos Estados Unidos? Se a gente somar isso, quanto é que a gente está falando de investimento nos próximos anos? Então, a gente pode começar a dar algumas vitórias. A gente pode começar uma negociação e entregar essa vitória", disse.

Tarcísio defendeu que, dando vitórias a Trump, seria possível obter vitórias também. "Se a gente consegue reduzir a tarifa, eu tiro a tarifa, volto para o patamar anterior no setor de máquinas e equipamentos, no café, no pneu, na proteína animal, no pescado, a gente vai ter uma vitória."

Embora Trump tenha feito críticas ao tratamento dado a Bolsonaro quando anunciou o tarifaço, Tarcísio não mencionou a pressão do norte-americano contra o judiciário brasileiro.

Tarcísio afirma que trabalha a para se reeleger governador em São Paulo no ano que vem, mas é considerado o principal nome do bolsonarismo para concorrer à Presidência em 2026, dado que Bolsonaro está inelegível por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em ações que o condenaram por abuso de poder político e econômico.

No evento, Tarcísio listou ações que sua gestão adotou para tentar mitigar os efeitos do tarifaço e evitar demissões, em especial a liberação de R$ 1,5 bilhão em créditos tributários, mas disse que essas medidas são paliativas.

"A gente sabe que isso é paliativo. Isso garante o conforto financeiro neste momento, mas nada disso é suficiente. O que é suficiente é sentar à mesa."

Tarcísio foi criticado, quando o tarifaço foi anunciado, por seu alinhamento a Jair Bolsonaro e por não agir para defender os interesses da economia de São Paulo --que tem nos Estados Unidos seu maior mercado exportador. Nos dias seguintes, contudo, ele passou a criticar as medidas dos EUA.

Desde a última semana, o governador vem criticando o governo Lula (PT) por não ter conseguido abrir canais de negociação com o governo Trump, mas sem citar as ações adotadas por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para aumentar as sanções ao país.

