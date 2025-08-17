Léo de Castro
Empresário, vice-presidente da CNI e presidente do Copin (Conselho de Política Industrial da CNI). Foi presidente da Findes. Neste espaço, aborda economia, inovação, infraestrutura e ambiente de negócios.

Tarifaço de Trump: nossos problemas são made in Brazil

O tarifaço do Trump não pode servir de cortina de fumaça para esconder a real incompetência pública brasileira. Diversos indicadores constatam essa histórica ineficiência da máquina, dominada por um corporativismo que gera baixa performance

Publicado em 17/08/2025 às 04h00


