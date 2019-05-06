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Investimento

Bradesco compra banco BAC Florida nos EUA por R$ 1,98 bi

A última aquisição de uma instituição financeira pelo Bradesco havia sido o HSBC em 2016

Publicado em 

06 mai 2019 às 12:48

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 12:48

Foto: Ricardo Medeiros Crédito: Ricardo Medeiros
O Bradesco fechou a compra do banco americano BAC Florida por US$ 500 milhões (R$ 1,98 bilhão), informou a instituição nesta segunda-feira (6).  
Em comunicado, o segundo maior banco privado do país afirmou que o objetivo é ampliar o leque de investimentos e serviços de conta-corrente no exterior a clientes de alta renda. A conclusão da operação ainda depende de aval dos órgãos reguladores do Brasil e dos Estados Unidos.
Ainda de acordo com o Bradesco, o BAC Florida atua há 45 anos no mercado, oferecendo serviços financeiros nos EUA, com destaque para pessoas físicas de alta renda não-residente.
A última aquisição de uma instituição financeira pelo Bradesco havia sido o HSBC, aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em junho de 2016. À época, o órgão impôs um prazo de 30 meses para que o banco brasileiro fizesse novas aquisições.

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