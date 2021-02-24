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Congresso Nacional

Bolsonaro reluta em antecipar 13° de aposentados sem aprovação de Orçamento

A medida já está pronta para ser assinada e pode injetar R$ 50 bilhões na economia; dinheiro serviria para amenizar os impactos da crise econômica causada pelo novo coronavírus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 fev 2021 às 14:12

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 14:12

Jair Bolsonaro:
Jair Bolsonaro foi aconselhado por assessores do Palácio do Planalto a só assinar a medida que autoriza a antecipação do pagamento do 13º.  Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado por assessores do Palácio do Planalto a só assinar a medida que autoriza a antecipação do pagamento do 13º de aposentados e pensionistas depois que o Orçamento da União for aprovado no Congresso.
A votação da Lei Orçamentária de 2021 deveria ter ocorrido em dezembro, mas foi adiada. A nova previsão é de que ela seja aprovada no fim de março.
A medida que antecipa o 13º está pronta. Com ela, o governo pretende injetar R$ 50 bilhões na economia.
O dinheiro serviria para amenizar os impactos da crise econômica causada pelo novo coronavírus, aliviando dificuldades e aumentando o poder de consumo de uma parcela da população brasileira.
A medida já foi adotada no ano passado, quando o 13º de aposentados e pensionistas foi pago nos meses de março e maio.
Ela tem a vantagem de não pressionar as contas públicas porque apenas altera o calendário de pagamentos já previstos para este ano.

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