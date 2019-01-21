Bolsonaro faz primeira viagem internacional

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Jair Bolsonaro desembarca na cidade de Zurique na tarde desta segunda-feira, 21, (14h30 no horário europeu, 11h30 no de Brasília), iniciando o que será seu batismo internacional. O brasileiro será levado da cidade suíça até a estação de esqui de Davos, onde faz seu primeiro discurso para líderes empresariais e chefes de Estado na próxima terça-feira, 22. O presidentedesembarca na cidade de Zurique na tarde desta segunda-feira, 21, (14h30 no horário europeu, 11h30 no de Brasília), iniciando o que será seu batismo internacional. O brasileiro será levado da cidade suíça até a estação de esqui de Davos, onde faz seu primeiro discurso para líderes empresariais e chefes de Estado na próxima terça-feira, 22.

Seu desembarque é acompanhado de perto, tanto pela imprensa internacional quanto por investidores. No fim de semana, protestos por parte de sindicatos suíços e ativistas em Lausanne e Berna levavam cartazes com a foto de Bolsonaro e do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Nelas, um recado: “not welcome” (Não são bem-vindos).

Nos últimos dias, os principais jornais suíços destacaram a presença de Bolsonaro como uma das mais relevantes do Fórum Econômico Mundial, que começa na noite de segunda. Crises domésticas nos EUA, França e Reino Unido acabaram afastando alguns dos principais líderes que, de última hora, cancelaram suas viagens para Davos.

Como resultado, o palco foi deixado para o brasileiro, que promete fazer um discurso moderado para tentar desfazer sua imagem de “extremista”. Ao Estado, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, garantiu que sua mensagem seria de liderar um “governo constitucional”. “O caminho, desde a proposta do plano de governo, é estado de direito. Rigorosamente dentro do que a Constituição prevê. O governo que tem uma relação franca e transparente com o Congresso nacional, que respeita a repartição de poderes”, disse.

Mas, avaliando pelo tom da cobertura internacional, Bolsonaro terá um amplo trabalho para transformar sua imagem no exterior. Numa matéria publicada no final da semana passada, o jornal suíço Le Temps questiona se Bolsonaro estaria “no mesmo trilho de Pinochet”.

Assinado pelo conceituado economista Charles Wyplosz, o texto faz um paralelo à mão dura do chileno e a simpatia do brasileiro pelos militares. Mas aponta um elemento em comum: o uso de economistas formados em Chicago para liderar uma reforma. No caso, o “garoto de Chicago” é Paulo Guedes.

Diversas outras publicações chamam a atenção para o fato de que a primeira viagem ocorre sob a sombra de dúvidas sobre a origem do dinheiro de seu filho, Flávio Bolsonaro, além do confronto entre Gisele Bundchen e o governo por conta da Amazônia.

Em Davos, Bolsonaro chega com cinco ministros, sendo Sérgio Moro, da Justiça, o mais esperado. O Fórum tem reforçado a ideia de que quer uma “moralizaçao da globalização”. Há dois anos, quem chamava a atenção em Davos era o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.