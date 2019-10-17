Governo Bolsonaro

Bolsonaro diz que agora economia dá sinais de melhora

O presidente aproveitou para falar, em sua live semanal, dos números do Caged divulgados pelo Ministério da Economia que revelaram saldo positivo de 157.213 vagas no mês de setembro

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 20:16 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro, o presidente da República Crédito: Jose Cruz | Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse em sua live semanal que a economia está dando sinais de melhora e com isso a tendência é não ocorrer mais contingenciamento do Orçamento da União neste ano. Segundo ele, fala-se muito em contingenciamento do passado, mas, segundo observou, contingenciamento é deixar de gastar e se entrar recurso na economia, libera. "Como está entrando recursos na economia, a tendência é não haver mais contingenciamento", disse

Bolsonaro aproveitou para falar dos números do Caged divulgados pelo Ministério da Economia que revelaram saldo positivo de 157.213 vagas no mês de setembro. Foi o melhor resultado para o mês desde 2013. O presidente destacou a criação de emprego no Nordeste.

Ao lado de Bolsonaro, o empresário Luciano Hang, da Havan, disse acreditar que no ano que vem serão criados quase 2 milhões de empregos.

O presidente voltou a falar da queda da inflação e da taxa de juros. Ele disse que a inflação neste ano ficará abaixo do centro da meta e observou a taxa básica de juros em 5,5% ao ano. Ele corrigiu o número dado na semana passada de efeito da queda da taxa de juros sobre a dívida pública. "Atualizei o número que dei na semana passada, a cada 1 ponto de queda da Selic, a redução da dívida é de R$ 27 bilhões".

Ainda sobre juros, o presidente também repetiu a fala da semana anterior quando, ao lado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, comemorou a redução do juro cobrado na linha de cheque especial. "Vai lá ver como está o juro do cheque especial na Caixa", convidou. Em seguida disse que o patamar da taxa do cheque especial, mesmo na Caixa, ainda é alto, mas está caindo. E completou dizendo que os bancos que não queriam acompanhar a Caixa na queda dos juros já estão acompanhando.

