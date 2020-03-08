Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro critica governadores por não mudarem ICMS sobre combustível
Nos EUA

Bolsonaro critica governadores por não mudarem ICMS sobre combustível

Presidente fez declarações em uma churrascaria em Miami, na Flórida, onde encontrou o bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi

Publicado em 08 de Março de 2020 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 19:33
O presidente Jair Bolsonaro esteve neste domingo (8) em uma churrascaria em Miami, na Flórida, onde encontrou o bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, com quem conversou. Em vídeo postado no Twitter pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o presidente é aplaudido no restaurante e depois aparece conversando de pé com Emerson, a princípio sobre o rompimento de contrato de patrocínio da Petrobras com a McLaren, equipe de Fórmula 1.
"Acaba com esse negócio, vai lá: não tinha cláusula de rescisão (no contrato). A que ponto estavam as instituições, loteadas por partidos políticos no Brasil... Não estou atacando o Congresso, mas um costume, uma praxe, um vício que tinha lá. Todo mundo, ah, tem que mudar o Brasil, mas com as mesmas práticas não dá", disse Bolsonaro ao lado de Fittipaldi. "Quem que assiste uma Fórmula 1 no Brasil sem um brasileiro?", acrescentou.
Em seguida, Bolsonaro passou a falar dos preços dos combustíveis e dos pedágios elevados. "Emerson, pela quinta vez no ano baixamos o preço do combustível (da Petrobras); a última foi cinco por cento na refinaria. Sabe quanto baixou na bomba? Zero. Esse é o Brasil, e quando eu falo de quem é a responsabilidade, pessoal faz listinha, assinam 15, 20 personalidades para dar pancada em mim: 'Eu tô atingindo governador'. Não estou atingindo, estou mostrando uma realidade", afirmou. "Pois eu quero, se for depender de mim, que o ICMS incida na origem, no preço do combustível na refinaria."
"Agora, vão conhecer a verdade, quem paga a conta é a ponta da linha, não é apenas o consumidor mas (também) alguém que paga mais porque o frete ficou mais caro", disse o presidente, acrescentando que o Brasil tem os "pedágios mais caros do mundo e as piores estradas" - e que parte disso não deu para mudar por causa de "grupos incrustados no governo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados