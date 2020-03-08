Bolsonaro critica governadores por não mudarem ICMS sobre combustível

Pres. @jairbolsonaro é aplaudido em churrascaria de Miami e fala com Emerson Fittipaldi @emmofittipaldi :



-Contrato da Petrobrás com a McLaren de R$ 872mi em 5 anos cancelado

-Redução do preço combustível que não chega ao consumidor

-Pedágio, frete e tacógrafo

-INMETRO pic.twitter.com/tM5qxkOmIo — Eduardo Bolsonaro?? (@BolsonaroSP) March 8, 2020

O presidente Jair Bolsonaro esteve neste domingo (8) em uma churrascaria em Miami, na Flórida, onde encontrou o bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, com quem conversou. Em vídeo postado no Twitter pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o presidente é aplaudido no restaurante e depois aparece conversando de pé com Emerson, a princípio sobre o rompimento de contrato de patrocínio da Petrobras com a McLaren, equipe de Fórmula 1.

"Acaba com esse negócio, vai lá: não tinha cláusula de rescisão (no contrato). A que ponto estavam as instituições, loteadas por partidos políticos no Brasil... Não estou atacando o Congresso, mas um costume, uma praxe, um vício que tinha lá. Todo mundo, ah, tem que mudar o Brasil, mas com as mesmas práticas não dá", disse Bolsonaro ao lado de Fittipaldi. "Quem que assiste uma Fórmula 1 no Brasil sem um brasileiro?", acrescentou.

Em seguida, Bolsonaro passou a falar dos preços dos combustíveis e dos pedágios elevados. "Emerson, pela quinta vez no ano baixamos o preço do combustível (da Petrobras); a última foi cinco por cento na refinaria. Sabe quanto baixou na bomba? Zero. Esse é o Brasil, e quando eu falo de quem é a responsabilidade, pessoal faz listinha, assinam 15, 20 personalidades para dar pancada em mim: 'Eu tô atingindo governador'. Não estou atingindo, estou mostrando uma realidade", afirmou. "Pois eu quero, se for depender de mim, que o ICMS incida na origem, no preço do combustível na refinaria."