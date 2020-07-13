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Mercado Financeiro

Bolsas da Europa fecham em alta, apoiadas por avanços na busca por vacina

Mesmo diante da continuidade do avanço do novo coronavírus pelo mundo, as bolsas europeias tiveram abertura positiva, à espera de resultados corporativos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 15:31

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 15:31

Bolsa de valores
As bolsas europeias voltaram a ganhar força após notícias sobre possíveis avanços na luta por uma vacina para covid-19. Crédito: Pixabay
As bolsas europeias fecharam com ganhos, nesta segunda-feira, impulsionadas por relatos de avanços na busca por uma vacina para a covid-19. Em semana marcada pela expectativa com balanços importantes nos Estados Unidos, investidores do continente também monitoraram as tensões entre americanos e chineses, por seus possíveis impactos para o comércio global.
O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,00%, em 370,50 pontos.
Mesmo diante da continuidade do avanço do novo coronavírus pelo mundo, as bolsas europeias tiveram abertura positiva, à espera de resultados corporativos nos EUA, inclusive de grandes bancos, e por suas sinalizações para o quadro econômico.
O Commerzbank comenta em relatório que pode haver "surpresas positivas" nos números, citando que, para o banco alemão, o nível para que algumas companhias superassem as projeções do mercado em seus balanços estaria baixo.
Nas bolsas europeias, os índices chegaram a perder força após a notícia de que a China imporá sanções contra quatro autoridades dos EUA, entre elas os senadores republicanos Marco Rubio e Ted Cruz, em retaliação. Hoje, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca admitiu que a relação bilateral é "complexa e difícil", mas insistiu que a fase 1 do acordo comercial bilateral continua a vigorar.
As bolsas europeias voltaram a ganhar força após notícias sobre possíveis avanços na luta por uma vacina para covid-19. A Pfizer e a BioNTech anunciaram que duas de quatro possíveis vacinas em desenvolvimento receberam status de "fast track" nos EUA, o que significa que poderão acelerar o processo de revisão nos órgãos regulatórios nessa busca.
Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 1,33%, a 6.176,19 pontos.
Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,32%, a 12.799,97 pontos.
Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 1,73%, a 5.056,23 pontos.
O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, subiu 1,19%, a 20.003,25 pontos.
Em Madri, o índice IBEX-35 fechou com ganho de 1,45%, a 7.426,90 pontos.
Já em Lisboa, o índice PSI 20 avançou 0,18%, a 4.472,83 pontos.

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