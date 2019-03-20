Bolsa falha em fechar acima dos 100 mil pontos pelo segundo dia

Bolsa de valores Crédito: Pixabay

Pelo segundo dia consecutivo, a Bolsa brasileira testou a marca histórica de 100 mil pontos durante o pregão nesta terça-feira (19). E novamente, o mercado não sustentou o ganho, afetado pela piora no cenário externo. O dólar fechou perto da estabilidade.

Ibovespa , principal índice acionário do país, perdeu 0,41% e encerrou o dia a 99.588 pontos. Na máxima, registrou 100.438 pontos. O giro financeiro foi de R$ 17,710 bilhões.

A pressão de baixa veio dos papéis do setor bancário, com forte peso no índice, enquanto Petrobras e Vale limitaram as perdas.

De pano de fundo, o mercado aguarda para esta quarta-feira (20) o envio da proposta de reforma da Previdência dos militares. Durante a manhã, o general Hamilton Mourão , no posto de presidente interino enquanto Jair Bolsonaro viaja, afirmou que o projeto deveria trazer economia de R$ 13 bilhões.

Ele voltou atrás ao final do dia, mas se recusou a falar em outro valor.

Analistas citaram ainda como motivos para a baixa desta terça a expectativa pela reunião do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos), que decide nesta quarta a nova taxa de juros americana.

O Banco Central brasileiro toma a mesma decisão nesta quarta, com expectativa de manutenção da Selic nos atuais 6,50%.

No exterior, as Bolsas americanas fecharam perto da estabilidade.