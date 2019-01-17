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Moeda

Bolsa brasileira e dólar sobem pós fracasso de acordo por 'brexit'

O pregão foi de bastante oscilação, e a Bolsa alternou entre perdas e ganhos até fechar na máxima do dia

Publicado em 

16 jan 2019 às 21:38

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 21:38

Bolsa brasileira e dólar sobem em sessão pós fracasso de acordo por 'brexit' Crédito: Pexels
A Bolsa brasileira fechou o dia no positivo, seguindo o dia benigno nos mercados de risco enquanto investidores aguardam a proposta concreta de reforma da Previdência. O dólar avançou para R$ 3,74.
O Ibovespa, principal índice acionário do país, ganhou 0,36% e fechou a 94.393 pontos. O volume financeiro foi de R$ 20,2 bilhões.
O pregão foi de bastante oscilação, e a Bolsa alternou entre perdas e ganhos até fechar na máxima do dia.
Fora do Ibovespa, as ações da Taurus tiveram mais um dia de fortes perdas: os papéis preferenciais caíram 21,2%, enquanto os ordinários despencaram 25,6%.
Os papéis da companhia apresentam forte oscilação de preços desde o ano passado, quando a vantagem de Jair Bolsonaro (PSL) na corrida eleitoral abriu perspectiva de flexibilização do mercado de armas e, por consequência, espaço para que investidores especulassem com a ação.
No exterior, as Bolsas tiveram um dia positivo mesmo com o fracasso do acordo pelo "brexit" negociado pela primeira-ministra Theresa May. Uma exceção foi, claro, o índice britânico FTSE 100, que recuou 0,47%.
Apesar do pouco efeito sobre a Bolsa, analistas atribuíram a alta do dólar aos contratempos do "brexit". A moeda americana avançou 0,26% e fechou a R$ 3,7360. De 24 divisas emergentes, 16 avançaram sobre a americana.

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