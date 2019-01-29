Home
BNDES desembolsou R$ 69,3 bilhões em 2018

Desse total, a maior parte dos recursos liberados, da ordem de R$ 30,4 bilhões, foi direcionada para projetos na área de infraestrutura, com aumento de 13% em relação a 2017