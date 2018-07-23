Bitcoin deixa concorrentes menores para trás em 5,8%

Bitcoin Crédito: Reprodução

O Bitcoin se distanciou dos rivais menores, como Ethereum e Ripple, aumentando em 5,8%, com base no maior ganho semanal em meses. A moeda digital diminuiu parte de seu avanço, mas ainda era negociada a 4,7% a mais, a US $ 7.693, segundo os preços compostos compilados pela Bloomberg, prontos para o maior fechamento em dois meses. O Bitcoin subiu 19% na semana passada, o maior salto desde dezembro.

Os principais pares e o mercado mais amplo não conseguiram acompanhar a concorrência com a criptomoeda, e mais uma vez ficaram atrás do lucro nesta segunda-feira (23), quando o índice MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 subiu apenas 0,7%.

Junto com rivais como Ripple, Ethereum e Litecoin, o Bitcoin teve um período forte por dois meses até meados de julho, sob pressão do fluxo de notícias amplamente negativo que incluiu mais invasões e medidas regulatórias mais rígidas. No entanto, a criptomoeda passou uma semana inteira acima da média móvel de 50 dias, de acordo com os preços do Bitstamp. Nesta segunda-feira também perfurou a média móvel de 100 dias.

Algumas medidas seguidas por técnicos de mercado sugerem que o concorrência pode estar apenas começando. A linha de tendência de compra e venda da DVAN, uma análise de divergência que mede a pressão do mercado, está sinalizando a tendência de compra mais forte desde maio. A última vez que essa direção era para alta, em meados de abril, o Bitcoin ganhou até 23% antes da competição esfriar.

O Bitcoin pode simplesmente estar se beneficiando de seu status como a maior e mais importante criptomoeda, conforme o sentimento em torno da indústria continua a mudar. Alguns negociadores teriam ficado animados depois que o Grupo dos 20 países decidiu apenas reiterar que os ativos criptográficos não possuem atributos de moedas soberanas, sem fornecer muitos detalhes sobre como os Estados membros deveriam regulá-los.

Eles disseram que os ativos de criptografia não representam um risco global de estabilidade financeira, enquanto pedem a um painel intergovernamental que combate a lavagem de dinheiro que esclareça em outubro deste ano como seus padrões se aplicam aos ativos criptográficos.