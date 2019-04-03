Home
Bitcoin bate barreira dos US$ 5 mil, com maior cotação desde novembro

A alta foi de 20% no mercado asiático e chegou ao pico durante a madrugada desta quarta-feira (03). a nova meta a ser batida é a de US$ 5,2 mil