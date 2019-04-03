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Mercado financeiro

Bitcoin bate barreira dos US$ 5 mil, com maior cotação desde novembro

A alta foi de 20% no mercado asiático e chegou ao pico durante a madrugada desta quarta-feira (03). a nova meta a ser batida é a de US$ 5,2 mil

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 18:02

Publicado em 

03 abr 2019 às 18:02
Bitcoin, Criptomoeda Crédito: Reprodução / Pixabay
O preço da Bitcoin superou repentinamente nesta terça-feira (03) a barreira dos US$ 5 mil, alcançando o nível mais alto desde o mês de novembro do ano passado. Aquele foi o último mês em que a criptomoeda chegou a ser cotada em US$ 6,5 mil. Essa nova disparada inesperada ainda não tem muitas explicações para o Mercado.
O que se sabe é que depois dessa marca, a nova meta a ser batida é a de US$ 5,2 mil. Esse é o teto programado por investidores para vender a criptomoeda. Caso ela ultrapasse a nova barreira, os preços devem subir mais e se solidificar por mais tempo nas negociações do mercado financeiro.
Até as 18h (horário de Brasília) do dia 1º de abril, a bitcoin estava cotada em US$ 4.126 mil e já na madrugada desta quarta-feira (03), às 2h25, chegou a US$ 5,078 mil. A alta foi de 20% no pico, uma disparada que não acontecia desde 2017, ano em que a moeda chegou a ser cotada em US$ 20 mil.
Desde o início do ano a moeda estava emperrada na cotação modesta de US$ 3.500 mil a US$ 4.000 mil. Por volta das 14h de hoje, a cotação girava em torno de US$ 4,7 mil.
> Saída de dólares do país supera entrada em US$ 4,2 bilhões em março

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