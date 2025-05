Novo serviço

BC libera resgate automático de 'dinheiro esquecido' a partir de terça (27)

Medida é voltada à recuperação de dinheiro esquecido em instituições, por meio de uma nova funcionalidade no Sistema Valores a Receber (SVR)

BRASÍLIA - O Banco Central anunciou nesta segunda-feira (26) uma nova funcionalidade no Sistema Valores a Receber (SVR). A partir da terça-feira (27), será possível habilitar a solicitação automática de resgate de valores.>

“A novidade é apenas na forma de solicitar o resgate. Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações. Todas as demais funcionalidades do sistema continuam iguais”, informou o BC.>