Bancos começam a procurar clientes para oferecer crédito

Banco Central Crédito: Reprodução/Web

Depois de passar os últimos anos segurando a concessão de crédito, os bancos passaram a procurar os clientes para oferecer empréstimos. O movimento começa a aparecer aos poucos nos dados do Banco Central, que, ontem, revisou para cima a projeção de crescimento para o crédito livre, em que as taxas são definidas pelas próprias instituições financeiras. A alta deve ser de 6% este ano e não de 4%, como o BC havia previsto.

Antes os gerentes não visitavam as empresas para oferecer crédito, agora todos estão fazendo isso, embora as taxas continuem elevadas, disse o diretor da Associação Nacional de Executivos de Finanças e Contabilidade (Anefac), Miguel Ribeiro de Oliveira. Nos financiamentos ao consumidor, ele tem observado uma flexibilidade maior nas concessões. Há um ano, de cada dez fichas, os bancos aprovavam duas. Agora, aprovam cinco.

Os gerentes do Itaú Unibanco desde o ano passado visitam os empresários com um tablet para agilizar as operações de crédito. Temos estimulado bastante a visita na própria empresa, diz André Daré, diretor do banco. Em negócios de pequeno e médio porte, que faturam entre R$ 1,2 milhão e R$ 30 milhões, estimulamos que o gerente esteja presente, veja a saúde financeira e se perceber a necessidade de capital de giro, por exemplo, ele pode oferecer e contratar o crédito no próprio momento da visita.

Os dados do BC mostram que a retomada da oferta de crédito ao consumidor começou primeiro, no segundo semestre de 2017. Já a volta do financiamento para empresas ocorreu a partir do último trimestre, depois de um longo período de aperto. Nos três meses encerrados em fevereiro, o volume de novos financiamentos aprovados para empresas cresceu 7,4% em relação ao trimestre móvel anterior. Para o consumidor, a alta foi de 0,9%.

Efeito Selic

Com a queda na taxa básica de juros, que na semana passada recuou para 6,5% ao ano, a mínima histórica, aplicar em títulos públicos ficou menos rentável para os bancos, obrigando as instituições financeiras a aumentar a disposição de emprestar, na tentativa de compensar as perdas.

O diretor de Empréstimos e Financiamentos do Bradesco, Leandro José Diniz, disse que o banco está mais acessível nos empréstimos. Questionado se o banco estaria mais agressivo no crédito, especialmente a empresas, ele explicou que os gerentes estão sempre visitando os clientes. Quando o mercado melhora, a gente acompanha também.

No caso do consumidor, a melhora do cenário se refletiu em prazos mais longos no crédito pessoal sem garantias na carteira do banco. De setembro para cá o prazo médio de 18 meses está indo para 34, porque o cliente se sentiu mais confortável.

Eduardo Jurcevic, superintendente executivo de produtos de Crédito à Pessoa Física do Santander, enfatizou que o banco nos últimos 12 meses já vinha numa toada bastante forte no crédito e que não mudou os modelos de risco na concessão por causa da melhora do quadro econômico.