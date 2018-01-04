Avianca planeja operar no Aeroporto de Vitória

O novo terminal de passageiros encontra-se em fase de testes das instalações elétricas e eletrônicas Crédito: Marcelo Prest

A companhia aérea Avianca Brasil planeja passar a operar no novo Aeroporto de Vitória, previsto para iniciar suas atividades no primeiro trimestre de 2018, segundo a Infraero. De acordo com a empresa, a Capital é um dos destinos que está no plano de expansão da companhia, que tem o objetivo de agregar resultados ao negócio e benefícios aos clientes.

A Avianca, entretanto, não deu detalhes sobre quando isso irá acontecer nem quantos voos e quais os destinos pretende atuar. Segundo a aérea, as informações operacionais ainda não foram finalizadas e serão divulgadas no momento oportuno. A Avianca Brasil opera voos regulares no país desde 2002 e atende 23 destinos domésticos e três no exterior com 230 decolagens diárias, utilizando 47 aviões da Airbus.

Caso a intenção da empresa se concretize, a Avianca será a quarta companhia a operar no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles. Atualmente, Gol, Latam e Azul são as aéreas que têm voos domésticos regulares na Capital.

A reportagem procurou as três empresas que já atuam no Estado para saber se elas pretendem ampliar o número de voos e destinos com a nova infraestrutura e todas informaram que, embora estejam constantemente avaliando novas oportunidades de negócios, por enquanto, não planejam aumentar o número de voos no terminal capixaba.

HOMOLOGAÇÃO

Para uma companhia iniciar atividades em um aeroporto, é necessário ter o aval da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Mas, segundo o órgão, no caso do novo Aeroporto de Vitória, as solicitações das empresas aéreas só serão analisadas após a conclusão do processo de homologação e abertura do terminal.

Aliás, a Anac informou que a homologação só vai ser iniciada depois que a construção for finalizada, o que, segundo a Infraero, irá acontecer até março, já que hoje 96% da obra já foi concluída. Somente após a conclusão das obras, será emitida a homologação do terminal, o que garante a abertura para o tráfego aéreo. Além disso, o aeroporto também precisa obter o certificado operacional.

O certificado operacional é uma avaliação da capacidade de o operador do aeroporto gerenciar as atividades, sistemas e serviços de forma a garantir a segurança das operações. Dessa forma, tudo indica que, somente em meados do ano, a Anac deverá avaliar possíveis pedidos para a entrada em operação de novas companhias em Vitória.

Questionada sobre o tempo médio que leva para avaliar os pedidos de novas operações, a Anac disse que não existe prazo regimental para isso.

A agência citou ainda que não há um número máximo de companhias para atuarem no novo Aeroporto de Vitória, mas sim um limite de operações, que variam de acordo com a capacidade do terminal. A capacidade do terminal será definida posteriormente, quando da homologação e certificação, completou a Anac.

INFRAESTRUTURA

Área do terminal

Atual: 6,2 mil m2

Novo: 29,5 mil m2

Pontes de embarque

Atual: 0

Novo: 6

Passageiros/ano

Atual: 3,3 milhões

Novo: 8,4 milhões

Pista pouso e decolagem

Atual: 1 pista de 1.750m de comprimento por 45m de largura

Novo: 2 pistas, sendo 1 a atual e a outra (nova pista) de 2.058m de comprimento por 45m de largura.

Estacionamento

Atual: 592 vagas

Novo: 1.700 vagas

Balcões de check-in

Atual: 25

Novo: 31

17% dos pontos comerciais foram alugados

Obras no Aeroporto de Vitória entram em fase final Crédito: Gazeta Online

Mesmo sem estar totalmente concluído, o novo Aeroporto de Vitória já tem 14 dos 80 pontos comerciais alugados. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os estabelecimentos serão voltados para os segmentos de varejo, alimentação e serviços.

Os contratos comerciais fechados até agora têm alugueis variando entre R$ 5 mil e R$ 39 mil. Apesar disso e do terminal de passageiros estar praticamente pronto, a instalação dessas lojas já alugadas não será imediata. De acordo com a Infraero, apenas após a apresentação e aprovação dos projetos que poderá ser iniciada a montagem dos comércios.

A meta da estatal é ter 40 lojas funcionando na abertura do terminal, o que só deve acontecer no segundo trimestre, em razão das obras do acesso viária pela Avenida Adalberto Simão Nader.

As companhias aéreas já foram autorizadas a transferir seus escritórios técnicos e administrativos no novo terminal de passageiros, o que deve ser iniciado nas próximas semanas, quando começarão a ser realizados os testes das pontes de embarque e das instalações elétricas e eletrônicas.

Atualmente, com 96% das obras concluídas, falta serem finalizadas a sinalização horizontal e vertical do pátio de aeronaves e da pista de pousos e decolagens.

Obra do acesso atrasa e só fica pronta em abril

Prevista inicialmente para ser concluída em dezembro, junto com o novo Aeroporto de Vitória, a obra do acesso viário ao terminal pela Avenida Adalberto Simão Nader atrasou de novo. Com isso, a nova avenida só deve ficar pronta em abril.

Após as chuvas dos últimos meses, a Infraero e a Prefeitura de Vitória haviam previsto, em novembro, que a primeira etapa das obras só ficaria pronta em janeiro. Agora, a expectativa é que essa fase, que consiste na construção da nova pista que passará dentro de área da Infraero, seja concluída apenas em março.

Depois de terminada a primeira etapa de obras da avenida, que está sendo feita pela empresa JL Construções, responsável por toda a obra do aeroporto, a Prefeitura de Vitória iniciará a execução da segunda fase das obras, que consiste na remoção do canteiro central da via atual, na sinalização da pista local, e na pintura das novas faixas de rolamento.

A estimativa da Prefeitura de Vitória é que com 30 dias seja realizada essa etapa, mas, para isso, é necessária a conclusão da primeira, para que o trânsito da Simão Nader seja desviado para a nova pista e a atual avenida fique interditada para as obras. Com isso, toda a obra só deve ficar pronta entre abril ou até maio.

O diretor-presidente da JL Construções, João Luiz Félix, explicou que as chuvas atrapalharam a condução dos trabalhos. Segundo ele, é preciso ao menos dois dias de sol para realizar trabalhos como o asfaltamento e sistema de drenagem.

As chuvas atrasaram muito nosso planejamento, porque com o terreno molhado não dá pra entrar com as máquinas. Nas últimas semanas, avançamos bem, porque trabalhamos inclusive nos feriados. O problema é a previsão de mais chuvas para as próximas semanas, por isso fica difícil estabelecer um prazo curto, disse.

Obras no aeroporto de Vitória Eurico Salles Crédito: Marcelo Prest

De acordo com Félix, na nova avenida já foram feitos os trabalhos de galerias e cabeamento subterrâneo de iluminação, e foi iniciada a fase de pavimentação. Já no terminal de passageiros, está praticamente tudo pronto. Ficou algum ou outro detalhe pra janeiro, que vai ser para fazermos testes. Mas o terminal está pronto e muito bonito. O que falta é a avenida, que não é um acessozinho, mas uma obra de grande porte, que se não tivéssemos uma grande equipe seria coisa de um ano.

O problema é que enquanto não for finalizada a obra do acesso, o terminal não poderá começar a ser utilizado. Ou seja, mesmo pronto, novo aeroporto mesmo só em abril.

Liberação de voos não sai antes do primeiro trimestre deste ano

Considerando que a Infraero prevê finalizar o acesso viário ao novo terminal de passageiros de Vitória até março, tudo indica que a liberação de voos não sairá antes do primeiro trimestre deste ano.

Isso porque a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirma que só irá iniciar o processo de homologação após a finalização das obras do novo complexo aeroportuário.

As obras no novo terminal ainda não foram concluídas. Somente após a conclusão das obras será emitida a homologação do terminal, o que garante a abertura para o tráfego aéreo, informou a agência, por meio de nota.

De acordo com os regimentos da Anac, o órgão realiza essa análise no prazo de 120 dias. A contagem desse prazo é interrompida toda vez que for necessário consultar o interessado (devido a problemas na documentação) ou algum órgão externo à Anac.

Mas, ainda assim, a Infraero mantém a previsão de iniciar as atividades, incluindo os voos, até março. A entrada em operação do novo complexo dependerá da conclusão das homologações pelos órgãos competentes, estando prevista para o primeiro trimestre de 2018.