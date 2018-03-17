Avenida Adalberto Simão Nader terá sentido invertido

Perspectiva da nova Avenida Adalberto Simão Nader Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

A partir do dia 25, a Avenida Adalberto Simão Nader vai começar a passar por mudanças, fruto do novo acesso ao Aeroporto de Vitória. A expectativa é que no domingo da semana que vem já comecem algumas alterações no trânsito e, do dia 26 em diante, o fluxo da via no sentido Camburi-Fernando Ferrari seja invertido, segundo informações da secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.

De acordo com ela, a prefeitura irá fazer intervenções nos semáforos, placas e sinalizações. Além disso, a administração municipal já prepara para lançar na próxima terça-feira, 20, o edital para as obras na Adalberto Simão Nader, especialmente no que diz respeito à via local, pista com velocidade mais baixa e que visa a facilitar o acesso aos bairros da região, como República e Mata da Praia.

Lenise lembra que essa via terá três faixas, sendo duas destinadas para estacionamento (com 330 vagas) e uma para movimentação dos veículos no sentido Fernando Ferrari-Camburi. O trânsito de chegada aos bairros será mais humanizado. Além disso, essa via vai fortalecer o comércio na região.

A secretária explica que a previsão é de que as obras, de cerca de R$ 500 mil, comecem em abril e sejam finalizadas até outubro. Mas ela garante que o trânsito não será prejudicado nesse período. Vamos fazer interdições parciais. Nada que ocasione retenção de fluxo.

Com as mudanças, a via que hoje tem um fluxo médio de 1.800 carros por hora passará a ter uma capacidade de até 3 mil veículos.

Questionada se o estacionamento da via local poderá ser rotativo, Lenise ponderou que, por enquanto, não existe a intenção. Ela comentou ainda que nos próximos dias a prefeitura fará ações apresentando as mudanças na Avenida Adalberto Simão Nader.

A obra do novo aeroporto  marcado para ser inaugurado no dia 29  está 99% finalizada. O acesso viário é que encontra-se em fase final de conclusão, com a realização de pavimentação das pistas. Já o terminal de passageiros passa por testes.

MEGALOJA

A secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, conta ainda que continuam as conversas para a instalação da megaloja de decoração e material de construção Leroy Merlin. A empresa francesa ficará no cruzamento da Avenida Adalberto Simão Nader com a Fernando Ferrari.

"A companhia está em fase de finalização dos estudos e acreditamos que eles serão entregues até o final de abril. A partir daí, a expectativa é de que ainda no primeiro semestre sejam marcadas audiências públicas. Depois, são mais 60 dias para a aprovação do projeto. Dessa forma, acreditamos que as obras comecem no segundo semestre", avalia Lenise.

ESTÁGIO DAS OBRAS DO NOVO AEROPORTO

A obra do novo aeroporto está 99% concluída, segundo a Infraero. O novo terminal de passageiros encontra-se em fase de testes das instalações elétricas e eletrônicas, montagem final das esteiras, mobiliários e acabamentos.





As taxiways já receberam a última camada do pavimento, e a nova pista de pouso e decolagem foi executada 100% de sua extensão.

As luminárias e placas de sinalização nas pistas de taxiamento de aeronaves estão sendo instaladas. As pontes de embarque estão em testes. Já foram iniciados os serviços de sinalização horizontal e vertical no pátio de aeronaves, pistas e acessos.

Ao todo, R$ 559,4 milhões serão investidos pela Infraero neste empreendimento.