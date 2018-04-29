As profissões que mais abrem vagas no Espírito Santo

Carlos Henrique é analista de marketing e foi contratado há um mês. Para ele, o profissional deve ser polivalente Crédito: Vitor Jubini

Com o início da recuperação econômica e a sensação de que o pior da crise já passou, o mercado de trabalho já dá sinais de reação, com a retomada das contratações. E o que se vê são várias oportunidades abertas para pessoas com todos os níveis de escolaridade. Quem está à procura de um emprego deve ficar atento às áreas com chances disponíveis. De acordo com especialistas, o destaque fica por conta de setores como o comercial, o de vendas, de tecnologia da informação, industrial e administrativo.

Em relação à escolaridade, quem tem o nível fundamental pode disputar as chances para faxineiros, enquanto que para profissionais de nível médio as ofertas são para garçom, vendedor, recepcionista e auxiliar de escritório. Há oportunidades ainda de cargos para quem tem o ensino superior. Nesse caso, os destaques ficam por conta de vagas para supervisor de vendas, analista administrativo financeiro e enfermeiro.

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, o mês de março registrou um saldo positivo de 1.780 empregos no Estado. Nos três primeiros meses, a pesquisa apontou que o maior número de vagas foi oferecido para os cargos de faxineiro, garçom, cirurgião dentista, psicólogo, enfermeiro e vendedor.

Já nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, as áreas industrial e da construção civil contam com as maiores ofertas até março deste ano: soldador, pintor de estrutura metálicas e servente de obras.

O especialista em estudos e pesquisas governamentais da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento (Setades), Victor Toscano, acredita que a melhora da economia dá condições para que as empresas possam voltar a crescer e, com isso, o retorno das contratações.

Quem quer um emprego precisa verificar se está de acordo com o perfil da vaga. A pessoa que não tem experiência deve procurar uma oportunidade em áreas que têm um domínio maior. O Sine é um dos canais para se conseguir emprego e percebemos uma concentração de vagas voltadas para indústria e prestação de serviços, avalia.

A diretora da Center RH, Eliana Machado, lembra que o mercado está cada vez mais exigente e os profissionais precisam estar preparado para isso. Quanto mais qualificado, melhor, avalia.

O analista de marketing da Benevix, Carlos Henrique Assis Bazileu, 28 anos, foi contratado há um mês. Ele trabalhou em agências de publicidade e na área pública. Disputei a vaga com cerca de 15 candidatos. O mercado exige que o profissional seja polivalente e que tenha condições de abraçar vários caminhos, diz.

ONDE ESTÃO AS VAGAS

Nível fundamental

Faxineiro, servente de obras e motorista carreteiro. Para o cargo de faxineiro, que também pode ser chamado de auxiliar de serviços gerais, a remuneração é de um salário mínimo, ou seja, R$ 954.

Nível médio

Garçom, cozinheiro, vendedor interno ou externo, operador de caixa, recepcionista, operador de telemarketing receptivo, auxiliar de escritório, assistente administrativo, auxiliar de armazém, auxiliar de produção, atendimento ao cliente, secretária, auxiliar de farmácia e motoboy. A área de vendas está entre os destaques na contratação de profissionais de nível médio. Neste caso, chama a atenção o cargo de vendedor. O salário desse profissional é de R$ 1.036, que é o piso da categoria, mais com chance de aumentar a renda por conta das comissões.

Nível superior

Cirurgião dentista, psicólogo, farmacêutico, enfermeiro, analista administrativo financeiro, supervisor de vendas, coordenador de almoxarifado, assistente de marketing, engenharia civil, engenharia metalúrgica, executivo de contas, consultor comercial, analista de dados, analista desenvolvedor de sistemas, analista de Recursos Humanos, analista de dados, auxiliar de cobrança e biomédico. Profissionais das áreas de administração podem ter um salário que varia de R$ 2 mil a R$ 4 mil, de acordo com o segmento da empresa.

Fontes: Sine estadual, Caged e especialistas de RH

MANEIRAS DE RESOLVER CONFLITOS E APRESENTAR PROJETOS SÃO AVALIADAS

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, segundo apontam os especialistas. Se antes o profissional era avaliado apenas pelo seu perfil técnico, hoje os recrutadores querem saber quais são as suas competências na execução de tarefas.

O candidato precisa se preparar para a entrevista, fazer uma análise de sua carreira e ter autoconhecimento. Isso tudo vai ajudar na hora de apresentar projetos bem-sucedidos, como lidou com situações de conflito, entre outros pontos. O que se vê hoje em dia é que as entrevistas estão mais voltadas para o comportamento do que para a parte técnica, ressalta a gestora de Recrutamento e Seleção da Rhopen Consultoria, Ludmila Ribeiro.

A coordenadora de RH da Psico Store, Jeany Nascimento, destaca que para quem está buscando recolocação no mercado de trabalho, é importante acompanhar as divulgações de vagas, manter os cadastros atualizados no banco de dados das consultorias e demais empresas, para garantir a visibilidade do seu currículo.

Outro fator importante é sempre que possível realizar cursos de qualificação e reciclagem dentro daquilo que já tem experiência, aumentando as chances de ser convocado para uma entrevista, aponta Jeany.

Já a diretora executiva da Lince Psicologia & Gestão, Fernanda Carvalho, acha importante que o profissional priorize um trabalho que se identifique, ou seja, que goste do que for fazer. Acredito que gostar do seu trabalho é um dos principais passos para conseguir se destacar no mercado e ainda se sentir realizado, com muito mais chances de prosperar na carreira escolhida, diz.

Na opinião da coordenadora de Recrutamento & Seleção da Psicoespaço, Riviane Damásio, o profissional precisa estar atento às tendências de mercado e se a oportunidade se encaixa no ser perfil. Quem busca emprego deve também estudar o cenário atual, rever posições salariais e estar mais aberto a novos desafios, finaliza.

DICAS PARA QUEM PROCURA EMPREGO

Área de interesse

Além de estarem atentos às tendências de mercado, o principal ponto de atenção é escolher vagas onde realmente se queira trabalhar e construir uma carreira ainda que se inicie num cargo mais simples. Aceitar oportunidades fora de sua área de interesse pode trazer insatisfação a curto prazo e também pode comprometer o profissional que acaba ficando instável na visão do mercado.

Gostar do que faz

Trabalhar no que gosta é um diferencial para os profissionais de todas as áreas, pois o trabalho tende a ser mais prazeroso e criativo e as pessoas tendem a se destacar.

Visão estratégica

Quem busca emprego deve estudar o cenário atual, rever posições salariais e estar mais aberto a novos desafios (desde que esses não entrem em conflito com as competências vocacionais do candidato).

Rede de amigos

Procure comunicar a rede de contatos que está disponível para novas oportunidades no mercado. Fazer networking é uma das maneiras mais eficazes de achar o emprego, pois muitas chances surgem por indicação.

Currículo atualizado

O profissional precisa deixar o currículo atualizado com informações importantes sobre a sua carreira e ao cargo que está se propondo.

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