As lições de negócios de Anitta que valem para qualquer profissional

Aos 24 anos, a cantora Anitta já é referência de sucesso. Mas muito além de um rebolado de dar inveja e de um carisma enorme, a carioca também pode ser considerada um exemplo de empreendedorismo e boa gestão. Empresariando a própria carreira desde 2014, Anitta conquistou fama no Brasil e, com estratégias criativas e boa leitura do mercado em que atua, está ganhando destaque também internacionalmente.

Seu último hit, Vai Malandra, lançado há menos de um mês, já é a mais ouvida do Brasil no aplicativo Spotify. Outro sucesso recente, a canção Downtown, ocupa o 26º lugar entre as 50 mais tocadas do mundo. A ex-MC também é a 45ª artista mais influente das redes sociais, segundo a revista Billboard, sendo a única brasileira entre os 50 primeiros.

Para especialistas em gerenciamento de carreira, Anitta é um dos maiores cases de sucesso profissional no Brasil, e suas lições podem ajudar empreendedores de qualquer área e também profissionais que querem atingir bons resultados em sua carreira. É o que pensa a coach Fabíola Saquetto.

Um dos pontos fortes dela é ser protagonista da própria carreira. Há um ditado popular que diz são os olhos do dono que engordam o gado. Fabíola Saquetto, coach

Um dos pontos fortes dela é ser protagonista da própria carreira. Há um ditado popular que diz são os olhos do dono que engordam o gado. Ela, apesar de jovem, soube entender isso bem. Além de conhecer o seu meio, amar o que faz, ter energia para se dedicar a isso e trabalhar muito, Anitta também sabe reconhecer seus colaboradores, parceiros e até os próprios fãs. Ela é a protagonista, mas não está sozinha, analisa.

Em meio a milhares de cantoras pop, Anitta soube se destacar das concorrentes, o que mostra que ela é uma empreendedora "bastante sagaz", define o master coach senior José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching.

"Veja o projeto Checkmate, por exemplo. Lançar um CD teria sido melhor, afinal todos os artistas fazem isso. Mas Anitta buscou um meio diferente e inovador para lançar o seu trabalho. Investiu no projeto com base no levantamento de informações sobre o mercado. Lançou suas canções de maneira estratégica. E o resultado dessa estratégia dispensa comentários", avalia.

Além disso, explica Marques, é fundamental traçar metas e se capacitar para chegar lá. "Ela traçou uma meta: ter uma carreira internacional. O que ela fez? Aprendeu novos idiomas. Além disso, Anitta investiu em aulas de canto para aprimorar sua técnica vocal. Muitos profissionais deixam de investir em sua própria capacitação por achar que não há mais nada para aprender, o que é um engano. Sempre há coisas novas para se aprender".

Além disso, fazer parcerias ajudou Anitta a expandir seu público e a se tornar conhecida do público de outros artistas. "O networking, ou seja, parcerias, também é de suma importância para o sucesso na carreira. Não é preciso trabalhar efetivamente juntos, mas a troca de experiências e conhecimento é extremamente válida", aponta Marques.

Empreender é isso: pensar em formas estratégicas, inovadoras e criativas de lançar produtos ou serviços José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching

Outro fator mencionado por especialistas é a capacidade de Anitta inovar e sempre conseguir destacar seu próprio trabalho a cada novo lançamento. A diretora de gestão da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Andreia Bolzan, observa a dificuldade em manter o padrão de qualidade.

Se manter no topo é um grande desafio, talvez maior do que chegar lá. É importante redirecionar o foco e entender quais são as capacidades técnicas e comportamentais para este novo momento. A dica que eu daria a ela é definir o que é sucesso para cada fase da sua vida, mantendo o equilíbrio entre sua saúde física e emocional para lidar com esse ambiente de pressão, pontua.

LINHA DO TEMPO: VIDA E OBRA DE ANITTA

ANÁLISE: O QUE ANITTA NOS ENSINA SOBRE EMPREENDEDORISMO?

por Fabíola Saquetto, coach.

1 - Planejamento

Anitta sempre teve foco para saber o que queria. Mesmo quando passou em uma seleção na mineradora Vale, vencendo 5 mil concorrentes, não desistiu do sonho de ser cantora. Ela manteve seu objetivo, foi aos lugares em que precisava estar para atingir essa meta, seja fazendo seu marketing ou procurando parceiros. E também foi consistente, manteve o trabalho, estudando e criando novas músicas.

2 - Estratégia

Anitta não faz sucesso por acaso, ela soube definir seu público alvo, estudou o negócio em que atua, analisa as estratégias de quem já faz sucesso nesse mercado e está ao lado das pessoas certas do seu segmento.

3 - Inovação

Quando ela estourou com o Show das poderosas, ela trouxe uma mensagem que ainda era pouco disseminada, que era a questão do empoderamento feminino. Ela mostra que não é uma cantora como outras, que ficaram pelo caminho. Também vemos como ela sempre convida bailarinos e dançarinos fora do padrão estético, mostrando o seu diferencial, se posicionando, mostrando atitude para conquistar e manter seu público.

4 - Lidando com adversidades

Todo empreendedor passa por adversidades e com Anitta não é diferente. No início da carreira é quando aparecem mais desafios. Sobre ela, diziam que não iria adiante, que não faria mais sucesso do que quando lançou Show das poderosas, mas a artista mostrou habilidade para lidar com as críticas. O que o empreendedor mais ouve é que o seu negócio não dará certo.

5 - Amar o que faz

Chegar ao sucesso envolve trabalho duro, se dedicar além do horário, fazer sacrifícios e só faz isso quem ama o que faz. Isso é importante para quem quer empreender, gostar do que está fazendo é fundamental. Durante o processo, vai haver situações de estresse, que podem prejudicar nossa produtividade. Anitta demonstra amar cantar e consegue tirar de letra esse desgaste.

6 - Reconhecimento

Mesmo que ela mesmo se gerencie, ela não faria nada sozinha. Para um empreendedor, é importante reconhecer o trabalho da sua equipe, saber motivar eles. Vejo sempre a Anitta agradecendo o carinho dos fãs, dos seus parceiros. Ela conseguiu se cercar de pessoas boas e formar um grande time. É preciso manter esse espírito.