As dicas para transformar o emprego temporário em efetivo

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Fim de ano chegando e, com ele, milhares de oportunidades para trabalhar com contrato temporário. O comércio é o setor responsável pelo maior volume de contratações por tempo determinado, seguido por outros serviços como bares, restaurantes, indústrias de sorvetes e hotéis.

A boa notícia é que, se a atividade for bem executada, é possível ser efetivado no cargo após o término do contrato. Foi o que aconteceu com o garçom Gildásio Torquato dos Santos Neto, de 21 anos. Ele começou a trabalhar em um restaurante em janeiro e foi contratado dois meses depois.

Já tinha trabalhado como garçom em outro estabelecimento. Acredito que a minha forma de trabalhar e o companheirismo foram determinantes para a minha contratação, comenta o jovem.

O profissional que quer ser efetivado precisa ter atenção a alguns pontos de seu perfil que podem ser determinantes para o sucesso. Segundo a psicóloga Martha Zouain, conhecer a empresa em que está inserido e identificar as características que poderão ser um diferencial na entrega de resultados, são imprescindíveis.

Para qualquer temporário que deseja ser efetivado, algumas competências são destaque: visão de futuro, vontade de aprender, abertura ao novo, protagonismo e criatividade são sempre muito valorizadas por organizações competitivas. A chance para quem tem essa mentalidade se tornar efetivo é muito maior, afirma.

Só para se ter uma ideia, no comércio de 20% a 30% dos colaboradores costumam permanecer na empresa. A especialista em recrutamento Márcia Avelar ressalta que o emprego temporário abre portas para quem quer permanecer no mercado de trabalho.

Quando fazemos uma seleção, as empresas já nos perguntam quais foram aqueles candidatos que mais se destacaram na etapa de entrevista. A partir daí os profissionais são monitorados com uma atenção ainda maior. Pontualidade, comprometimento, boa comunicação, zelo com o cliente e com o produto são essenciais para quem quer ser visto como possível contratado, avalia.

Ela destaca que, para cada segmento, é preciso ter uma característica diferente. Segundo Márcia, o comércio exige uma boa comunicação com o cliente e afinidade com o produto, enquanto que na indústria o essencial é conhecer as etapas de um processo.

Ainda segundo Márcia, quem quer trabalhar em bar e restaurante precisa ter agilidade e no segmento hoteleiro é necessário entender o que o cliente precisa. Um profissional que sabe se colocar no lugar do outro tende a fazer o melhor trabalho, ressalta.

O diretor da Federação do Comércio no Espírito Santo, José Antônio Pupin, lembra que no final de outubro as vagas já começam a ser abertas. Para este fim de ano, a estimativa é de que sejam ofertados cerca de 3 mil postos de trabalho temporários no setor.

A economia está reagindo e a nossa expectativa é de que este ano as vendas sejam melhores. O profissional precisa ter simpatia e cortesia. Desta forma, ele consegue se destacar e, por sua vez, ser contratado

SURPREENDER O EMPREGADOR É DETERMINANTE

Fabíola Sutil acredita que força de vontade e agilidade ajudaram na contratação Crédito: Fernando Madeira

O trabalhador que começa a atuar em um emprego temporário precisa encarar a missão como uma oportunidade de desenvolvimento profissional. Para a psicóloga Fernanda Carvalho, uma característica decisiva para a efetivação é surpreender o empregador, fazer além do que se espera.

Quando a pessoa adota uma postura diferente, percebe que pode ir além e mostrar melhores resultados. Um erro grave é não ter comprometimento por se tratar de um emprego temporário, já que o profissional está sendo observado o tempo todo, destaca.

A vendedora Fabíola Sutil, de 36 anos, começou a trabalhar como temporária durante um bazar realizado no Pavilhão de Carapina e foi efetivada. Acredito que a força de vontade, o atendimento e a agilidade fizeram com que eu fosse contratada, há cinco meses, avalia.

A empresária e arquiteta, Roberta Drummond, destaca que o trabalhador que quer permanecer na empresa precisa se esforçar e mostrar seu talento. Caráter, força de vontade, companheirismo e disposição estão entre as características mais determinantes. A dica é realizar o trabalho com pontualidade e cumprindo objetivamente as metas. Afinal, a efetivação pode acontecer a qualquer momento, orienta.

De acordo com a psicóloga Martha Zouain, cada segmento determina um perfil desejado para que um contrato por tempo determinado se torne efetivo.

O profissional que quer trabalhar na indústria como temporário precisa ter domínio das técnicas, afinidade com inovação, capacidade de ler e analisar dados, proatividade, concentração e pontualidade.

Alessandro da Rocha buscou qualificação Crédito: Marcelo Prest

Para quem for atuar em bar e restaurante a exigência é ter simpatia, concentração, agilidade, flexibilidade, educação e boa imagem, afirma Martha.

Um profissional de vendas precisa ter perspicácia, ser gentil e possuir equilíbrio emocional. Por sua vez, para ser efetivado na construção civil, o trabalhador que ganha destaque é aquele que é organizado, discreto, educado e que busca por novos conhecimentos, afirma.

O instalador de uma empresa de esquadrias de PVC Alessandro da Rocha Vieira, de 38 anos, não havia atuado no ramo, mas aproveitou a oportunidade do contrato temporário para se destacar e ser efetivado na vaga. Ele já tinha trabalhado na mesma empresa, mas no setor de segurança.

Nunca tinha trabalhado com portas e janelas em PVC e, quando comecei, há sete anos, a empresa também era nova no mercado do Espírito Santo, relembra.

Ele conta que sempre esteve disponível para novos aprendizados e, por conta disso, participou de vário cursos em São Paulo e em Vitória. Na minha opinião, o profissional para ser efetivado precisa vestir a camisa da empresa e abraçar a oportunidade, demonstrando interesse, além de saber lidar com o cliente, avalia.

COMO APROVEITAR OPORTUNIDADES

Fique atento às datas

O candidato precisa ficar atento aos períodos sazonais de cada segmento. No comércio, por exemplo, as contratações, para reforçar as vendas de final de ano, começam geralmente em outubro. Já na indústria de sorvete, a grande demanda vai até março.

Interesse

Ainda que seja um emprego temporário, encare o trabalho como oportunidade de construir uma carreira. Sempre há o que aprender e aqueles que mais se interessam em absorver informação e desempenhar a função cada vez melhor, são os escolhidos para serem efetivados.

Pontualidade

Pontualidade e apresentação pessoal são muito importantes. Lembre-se que um candidato é avaliado desde a hora que chega para a entrevista. Depois de conseguir a vaga, esses cuidados precisam ser mantidos.

HABILIDADES DESEJADAS POR ÁREA

Bar e restaurante

Características: simpatia, concentração, agilidade, flexibilidade, educação, boa imagem.

Foco: atendimento ao cliente.

Indústria

Características: domínio das técnicas da indústria, afinidade com inovação, capacidade de ler e analisar dados, proatividade, concentração, pontualidade.

Foco: entrega e qualidade do trabalho.

Vendas

Características: perspicácia, gentileza, possuir equilíbrio emocional,

Foco: o cliente.

Construção civil

Características: organização, pontualidade, discrição, educação, buscas por novos conhecimentos