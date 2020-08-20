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Em queda

Arrecadação federal cai 17% em julho e aponta impacto menor da pandemia

A queda de julho representa a sexta seguida na arrecadação mensal em relação aos meses do ano passado, já que janeiro foi o único mês a apresentar crescimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 15:27

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 15:27

Arrecadação com impostos está em queda em virtude da pandemia do coronavírus
Arrecadação com impostos está em queda em virtude da pandemia do coronavírus Crédito: Jcomp/Freepik
A arrecadação federal de julho registrou queda de 17,6% em relação ao mesmo mês de 2019. O resultado mostra que a pandemia do coronavírus continua afetando os dados, mas com menor força do que em meses anteriores.
O resultado do mês ficou em R$ 137,7 bilhões, o pior para o mês nos últimos 11 anos.
A queda de julho representa a sexta seguida na arrecadação mensal em relação aos respectivos meses do ano passado, já que janeiro foi o único mês a apresentar crescimento (de 4,6%).
Depois, foram registradas as quedas de 2,7% em fevereiro, de 3,3% em março, de 28,9% em abril, de 32,9% em maio, de 29,5% em junho e os 17,6% em julho.
No acumulado do ano, a queda é de 15,1%. O resultado de R$ 781,9 bilhões em sete meses é o menor em 20 anos.

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