Arrecadação federal cai 17% em julho e aponta impacto menor da pandemia

Arrecadação com impostos está em queda em virtude da pandemia do coronavírus Crédito: Jcomp/Freepik

A arrecadação federal de julho registrou queda de 17,6% em relação ao mesmo mês de 2019. O resultado mostra que a pandemia do coronavírus continua afetando os dados, mas com menor força do que em meses anteriores.

O resultado do mês ficou em R$ 137,7 bilhões, o pior para o mês nos últimos 11 anos.

A queda de julho representa a sexta seguida na arrecadação mensal em relação aos respectivos meses do ano passado, já que janeiro foi o único mês a apresentar crescimento (de 4,6%).

Depois, foram registradas as quedas de 2,7% em fevereiro, de 3,3% em março, de 28,9% em abril, de 32,9% em maio, de 29,5% em junho e os 17,6% em julho.