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Inauguração do aeroporto

Armado com fuzil, boneco 'vampirão' é queimado em protesto contra Temer

Manifestantes fizeram dois atos contra o presidente

Publicado em 29 de Março de 2018 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 17:33
Manifestantes protestaram contra a presença do presidente Michel Temer (PMDB) na inauguração do novo Aeroporto de Vitória nesta quinta-feira (29). Dois atos foram registrados - um no acesso ao complexo e outro no saguão do terminal.
Boneco "vampirão" foi queimado em protesto contra Temer Crédito: Bernardo Coutinho
Um grupo levou um boneco "vampirão", que faz referência ao presidente, e foi impedido de entrar no aeroporto. Mesmo debaixo de sol, eles se concentraram na Avenida Adalberto Simão Nader, nova entrada do complexo, e reivindicaram o direito de participar da cerimônia, além de criticar o governo Temer. Revoltados, eles também impediram que carros entrassem no local. Outros veículos que passavam pela avenida buzinavam em apoio ao grupo.
O boneco "vampirão" tinha dois metros de altura e carregava um fuzil em uma das mãos. Na outra, segurava uma embalagem de spray. Ao final da manifestação, o boneco foi queimado e o ato foi aplaudido por quem presenciou a cena.
Já no saguão do aeroporto, manifestantes com cartazes e faixas com a mensagem "Não, Temer" criticaram a política educacional do governo. (Com informações de Siumara Gonçalves)

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