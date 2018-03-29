Armado com fuzil, boneco 'vampirão' é queimado em protesto contra Temer

Manifestantes protestaram contra a presença do presidente Michel Temer (PMDB) na inauguração do novo Aeroporto de Vitória nesta quinta-feira (29). Dois atos foram registrados - um no acesso ao complexo e outro no saguão do terminal.

Boneco "vampirão" foi queimado em protesto contra Temer Crédito: Bernardo Coutinho

Um grupo levou um boneco "vampirão", que faz referência ao presidente, e foi impedido de entrar no aeroporto. Mesmo debaixo de sol, eles se concentraram na Avenida Adalberto Simão Nader, nova entrada do complexo, e reivindicaram o direito de participar da cerimônia, além de criticar o governo Temer. Revoltados, eles também impediram que carros entrassem no local. Outros veículos que passavam pela avenida buzinavam em apoio ao grupo.

O boneco "vampirão" tinha dois metros de altura e carregava um fuzil em uma das mãos. Na outra, segurava uma embalagem de spray. Ao final da manifestação, o boneco foi queimado e o ato foi aplaudido por quem presenciou a cena.