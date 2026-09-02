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Produtos de limpeza

Anvisa suspende produção na fábrica da Unilever após identificar irregularidades

Empresa não respondeu a pedidos de comentário; medida é preventiva e não determina recolhimento de produtos à venda, nem suspensão de uso

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 09:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2026 às 09:44
SÃO PAULO - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quarta-feira (2), a suspensão da fabricação de produtos de limpeza na fábrica da Unilever, multinacional de origem anglo-holandesa, em Vinhedo (SP).
Foram identificadas falhas nas Boas Práticas de Fabricação, "requisitos que as empresas devem cumprir para assegurar que a produção conte com sistemas de controle de qualidade adequados", diz a Anvisa, em nota.
"Entre as inconsistências mapeadas, estão falhas nos controles realizados durante a fabricação e antes da liberação dos produtos, deficiências no monitoramento da água utilizada no processo produtivo e fragilidades na investigação e correção de problemas identificados pela própria empresa."
A inspeção foi realizada entre os dias 24 e 28 de agosto pela Anvisa, em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo.
A medida, esclarece a Anvisa, é preventiva. "A avaliação das evidências disponíveis até o momento não indicou contaminação microbiológica ou outros problemas sobre os lotes produzidos na fábrica", diz.
"Por esse motivo, não foi determinada a suspensão da comercialização, da distribuição ou do uso dos produtos já fabricados e disponíveis no mercado, nem seu recolhimento."
Por meio de nota, a Unilever informou que a fiscalização da Anvisa em sua fábrica de Vinhedo identificou oportunidades de melhoria em processos de documentação e controle nas linhas de produção de sabão líquido e amaciante líquido para roupas. Segundo a empresa, a suspensão temporária da fabricação desses produtos foi determinada de forma preventiva para a implementação dos ajustes solicitados.

A companhia afirmou que todos os produtos já fabricados seguem liberados para comercialização e uso, pois, segundo a Anvisa, a inspeção não identificou contaminação microbiológica ou outros problemas nos lotes produzidos. A Unilever informou ainda que as demais linhas de produção da unidade continuam funcionando normalmente e que já iniciou as ações necessárias, em colaboração com a agência reguladora (leia a íntegra na nota no final deste texto).

A empresa é dona de marcas como Omo, Dove, Seda, Rexona, Comfort, Helmans, Cif e Knorr. Segundo informações disponíveis no site da empresa, a fábrica de Vinhedo é responsável pela fabricação de produtos líquidos, incluindo linhas de tratamento para cabelos da Dove e Omo Lava Roupas Líquido.
De acordo com a Anvisa, a vistoria à fábrica faz parte de outras ações integradas de fiscalização sanitária de empresas fabricantes de saneantes, categoria que inclui produtos destinados à limpeza, desinfecção e conservação de ambientes.

Veja nota na íntegra

Posicionamento da Unilever 

A Unilever Brasil Industrial Ltda. informa que recebeu a equipe da Anvisa em sua fábrica em Vinhedo (SP) para uma fiscalização na unidade de produtos de cuidados para roupas. A inspeção resultou em oportunidades de melhorias em processos de documentação e controle, conforme publicado no Diário Oficial do dia 2/9/2026, relacionadas às linhas de sabão líquido para lavar roupas e amaciante líquido para roupas. 


Todos os produtos de cuidados para roupas fabricados na unidade, de todos os lotes, seguem liberados para comercialização e uso pelos consumidores. Em nota publicada no site, a Anvisa diz que a avaliação “não indicou contaminação microbiológica ou outros problemas sobre os lotes produzidos na fábrica. Por esse motivo, não foi determinada a suspensão da comercialização, da distribuição ou do uso dos produtos já fabricados e disponíveis no mercado, nem seu recolhimento.”


Por determinação da Anvisa, de forma preventiva, as linhas de fabricação destes produtos foram temporariamente suspensas para implementação das melhorias operacionais requeridas. Todas as ações foram prontamente iniciadas e já estão sendo implementadas. As demais linhas de produção da unidade seguem operando normalmente.


A Unilever continua atuando em colaboração com a Anvisa e considera os apontamentos parte importante para a evolução contínua de seus processos produtivos e de todo o setor. A empresa reafirma seu compromisso inegociável com o rigor de seus padrões de qualidade em seus 96 anos de atuação no Brasil e reitera sua prioridade absoluta com a segurança dos consumidores.

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