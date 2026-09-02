O custo de viver esperando a próxima crise

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento tem alertado para o aumento da volatilidade no transporte marítimo. Crises no Mar Vermelho, no Canal de Suez e em outras rotas estratégicas ampliaram distâncias, consumo de combustível, prêmios de seguro e tempo de viagem. Em 2024, por exemplo, os fretes de contêineres entre Xangai e a Europa chegaram a mais que triplicar em relação ao início da crise.



Uma rota marítima deslocada imobiliza mercadoria, capital e embarcações e o atraso entra no preço do produto, mesmo se o consumidor nunca ouviu falar do estreito, do porto ou do conflito que o provocou.



A mesma lógica chegou às fábricas e ao comércio. Depois de aprenderem que depender de um único fornecedor pode paralisar uma operação inteira, muitas empresas passaram a trabalhar com estoques maiores, contratos redundantes e fornecedores distribuídos por diferentes países. É menos eficiente no papel e mais seguro na prática. E segurança custa dinheiro.



A OMC estima que tarifas mais altas, encarecimento de insumos e incerteza comercial tendem a enfraquecer os investimentos e desacelerar o comércio mundial em 2026/27. Já o Banco Mundial projeta crescimento global de apenas 2,5% neste ano, em um ambiente pressionado por conflitos, perturbações nas commodities e dúvidas sobre os rumos da política econômica.



Quando empresários não conseguem enxergar o próximo semestre, adiam fábricas, contratações e expansões. Bancos cobram mais para emprestar. Investidores exigem retornos maiores. Produtores rurais ficam cautelosos diante do preço dos insumos, do câmbio e do clima. O dinheiro continua circulando, mas passa a caminhar olhando para os lados.

