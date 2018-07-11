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ANP lança sistema para consumidor comparar preço dos combustíveis

Batizado de Infopreço, sistema foi desenvolvido para que os postos de abastecimento informem voluntariamente o preço que estão cobrando pelos combustíveis

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 19:55
Objetivo é dar ao consumidor mais uma opção de consulta além do levantamento de preços feito pela ANP Crédito: Arquivo/Agência Brasil
A gasolina no norte do Estado do Rio de Janeiro já ultrapassou os R$ 5 o litro, mas em Rondônia não chegou a R$ 4, revela um novo serviço lançado nesta quarta-feira (11) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para que os postos de abastecimento informem voluntariamente o preço que estão cobrando pelos combustíveis - gasolina, etanol, diesel S-10, diesel S-500 e gás natural veicular (GNV).
O objetivo, informa a ANP, é dar ao consumidor mais uma opção de consulta além do levantamento de preços feito pela agência. Batizado de Infopreço, o novo sistema foi disponibilizado aos postos para cadastramento desde 20 de junho e a partir de hoje serão atualizados diariamente. O levantamento de preços da ANP continuará a ser realizado, mas não pode ser comparado ao Infopreço porque faz apenas o acompanhamento semanal, e não diário.
Até o momento, 177 postos se cadastraram para informar seus preços. Mato Grosso do Sul e Rondônia são os que estão com mais postos disponíveis para consulta.
A ANP elaborou um conjunto de filtros pelos quais é possível pesquisar por produto, CNPJ, nome e endereço do posto revendedor. A agência ressalta, no entanto, que os dados publicados são de responsabilidade do revendedor.
> Preço da gasolina sobe em refinarias, mas baixa nos postos, diz ANP

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