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ANP divulga nova tabela dos preços do diesel

Impulsionados pela alta do dólar e pelo preço internacional do diesel, o valor de comercialização voltou aos patamares de antes da greve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 10:49

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 10:49

Petrobras vê risco de desabastecimento com nova fórmula proposta pela ANP para o subsídio ao Diesel Crédito: Gasolina
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou no final da noite da quinta-feira, 30, os novos preços de referência para comercialização do óleo diesel, que passou a ser subsidiado pelo governo após a greve dos caminhoneiros motivada pela alta do combustível.
> Gasolina aumenta 1,4% nas refinarias a partir desta sexta-feira
Impulsionados pela alta do dólar e pelo preço internacional do diesel, o valor de comercialização voltou aos patamares de antes da greve, quando custava R$ 2,3716 - em maio, a Petrobras reduziu o valor para R$ 2,3351 para ajudar a acabar com o conflito.
Os novos preços registram altas de até 14,4%, sendo o mais alto o comercializado na região Centro-Oeste, de R$ 2,4094/litro. Os preços na região Sudeste subiram 10,5%, para R$ 2,3277. Na região Nordeste o preço subiu para R$ 2,2592, alta de 12,5%; na região Sul, foi para R$ 2,3143, alta de 13,1%; e na região Norte avançou para R$2,228/litro, alta de 13,2%.
Segundo a ANP, os novos preços são resultantes da subtração de R$ 0,30/litro dos preços de referência, como determinado pelo programa de subvenção de acordo com Medida Provisória Nº 838/2018.
A agência explica que os novos valores refletem os aumentos dos preços internacionais do diesel e do câmbio no último mês.
 
 

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