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Tecnologia móvel

Anatel vai cobrar R$ 500,00 por celular importado via Correios

Quando o aparelho for para uso pessoal, taxa será de R$ 200,00
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 19:41

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 19:41

Aparelhos podem ser trazidos quando o cidadão retorna de viagem ao exterior, mas não pode ser remetido em correspondência Crédito: Reprodução | Pixabay
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai cobrar R$ 500,00 de cada celular importado por empresas via Correios. Segundo a agência reguladora, o valor se refere à homologação do aparelho para revenda. Mas o uso pessoal de produtos eletrônicos importados também é passível de cobrança. Neste caso, o pagamento será de R$ 200.
A Anatel explica, no entanto, que a importação, via Correios, de celulares para uso próprio não é permitida. Os aparelhos podem ser trazidos quando o cidadão retorna de viagem ao exterior, mas não pode ser remetido em correspondência.
Além dos celulares, não podem ser homologados para uso próprio tablets, TV boxes, roteadores sem fio e demais equipamentos emissores de sinais eletromagnéticos, de acordo com a agência. Nestes casos, diz, o produto é devolvido para o país de origem.
Procurada, a agência explicou que o uso de aparelhos homologados previne acidentes como explosões de baterias, exposição do usuário a radiações nocivas à saúde e interferências em outros serviços de telecomunicações e que, por isso realiza ações de fiscalização a fim de coibir a venda e o uso de produtos irregulares.
Perguntado sobre quantos celulares são enviados para o país via Correios, a empresa respondeu que não possui conhecimento prévio das mercadorias que serão requisitadas para análise e nem realiza o registro do tipo de produto retido.
A respeito do papel do papel no novo processo da Anatel, a estatal explicou que é o de encaminhar, para análise do instituição anuente, as mercadorias identificadas no fluxo postal de importação que atendem aos requisitos estabelecidos pelo órgão.

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