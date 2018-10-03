Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Alfândega do ES: apreensões de carros e celulares a luvas de pés
Mercadorias

Alfândega do ES: apreensões de carros e celulares a luvas de pés

Apenas neste ano, foram confiscados mais de R$ 21,6 milhões em mercadorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 22:31

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 22:31

Conteiners novos apreendidos pela Alfândega Crédito: Alfândega | Divulgação
Produtos piratas, vinhos e até luvas para os pés estão entre os itens mais apreendidos pela Alfândega no Espírito Santo. Apenas neste ano, foram confiscados mais de R$ 21,6 milhões em mercadorias que de alguma forma ficaram barradas ou precisaram ser retiradas de circulação.
De acordo com os dados da Alfândega do Porto de Vitória, a maior apreensão realizada neste ano foi de carros de marca coreana, que totalizou R$ 17,1 milhões, o que corresponde a quase 80% de todo o valor das mercadorias apreendidas em 2018.
> Mais de 100 sindicatos do ES querem a volta do imposto sindical
Mas alguns itens, como cartões para decodificadores de TV por assinatura (R$ 1,4 milhão), também foram confiscados neste ano. Objetos falsificados ou que tenham tecnologia embarcada, que têm maior tributação, são os de maior valor e estão em maior quantidade, comenta o delegado da Alfândega no Estado, Fabricio Betto.
O valor monetário das apreensões realizadas em 2018 já está bem próximo ao de todo o ano de 2017, guando foram confiscados R$ 24.109.581,06 em mercadorias, sendo que a maior parte desse montante foi de carros. No total, 253 veículos de uma montadora sul-coreana, que foram avaliados em R$ 17,1 milhões, ficaram barrados.
No país, segundo balanço aduaneiro da Receita Federal, o valor em apreensões realizadas em 2017 (R$ 2,3 bilhões) foi o maior desde 2010 (R$ 2,02 bilhões). Além disso, de 2016 (R$ 2,1 bilhões) para 2017 houve um aumento de 9,46%.
APREENSÃO
Existem alguns motivos que fazem com que uma mercadoria não possa circular no Brasil. De acordo com o delegado da Alfândega no Espírito Santo, há no mínimo 19 situações previstas pelo artigo 107 da Lei nº 37 de 1966.
Máquina de compactação de solo apreendida pela Alfândega Crédito: Alfândega/Divulgação
Entre eles, estão: entrar no país com mercadoria escondida ou sem documento, vender produtos sem a nota fiscal de origem, apresentar nota fiscal com conteúdo diferente da carga e por haver diferença entre o peso ou valor informado e o real do produto. As multas geradas por essas infrações podem variar de R$ 100 até o valor total da carga.
Quando a mercadoria chega no porto ou aeroporto, ela pode ficar lá por até 90 dias. Se for despachada para o porto seco, terá até 45 dias a partir da data de envio para tomar uma providência. Uma delas é o regime suspensivo, em que aqueles itens ficam no local por até um ano para que o importador pague suas obrigações fiscais e retire a mercadoria dali, podendo esse tempo ser prorrogado por mais um ano, explica Fabricio Betto.
Segundo o delegado, caso passem os prazos e o proprietário não tenha tomado nenhuma providência, a Aduaneira entende que ocorreu o abandono das mercadorias e apreende os itens, que podem ser destinados para leilão, doação ou destruição. Apenas no ano passado, foram leiloados pela Receita Federal do Estado mais de R$ 12 milhões em artigos apreendidos, o que corresponde a um pouco menos do que a metade de todas as apreensões realizadas.
Além dos portos e aeroportos, a apreensão pode ser realizada na rua, com compras feitas pela internet que são monitoradas, e por despacho, quando ocorrem operações da Polícia Federal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados