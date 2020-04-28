Alcolumbre: congelar salário de servidor garante economia de R$ 130 bi

O presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP), citou que o congelamento salarial de funcionários da União, Estados e municípios a ser proposto como contrapartida para o socorro a Estados e municípios, por conta do coronavírus , garante uma economia de R$ 130 bilhões em 18 meses.

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante sessão virtual: negociações estão em andamento com governo para votar projeto Crédito: Marcos Brandão/ Agência Senado

Relator do projeto, Alcolumbre deve apresentar o parecer até quinta-feira, 30, e convocar uma sessão extraordinária para votar o texto no sábado, 2, deixando a proposta pronta para ser votada na Câmara dos Deputados.

Ainda nesta segunda, o presidente do Senado se reúne com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-AP), e integrantes da equipe econômica para buscar um texto de consenso.