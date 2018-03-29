Aeroporto de Vitória ganha novos voos diários

O Aeroporto de Vitória vai ganhar cinco novos voos diários a partir de abril. As companhias Avianca, que ainda não opera no Espírito Santo, e a Azul já confirmaram que vão realizar operações a partir da nova estrutura, que será inaugurada nesta quinta-feira (29).
A Azul que tem hoje 13 voos diários a partir da capital capixaba para quatro destinos: Guarulhos, Santos Dumont, Campinas e Confins terá um voo diário a mais (passando de três para quatro) entre Vitória e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com a companhia, outra novidade será a melhoria de aeronave entre Guarulhos e Vitória. Até então, operamos este mercado com as aeronaves da Embraer, com capacidade para até 118 assentos. A partir de 21 de abril, passaremos a atuar com o Airbus A320neo, que pode receber até 174 clientes.
A Avianca, por sua vez, vai iniciar no dia 16 de abril voos diretos ligando o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), com aeronaves Airbus A320. Os novos voos partirão de Vitória, às 10h05 e 19h45 e, no sentido inverso, os voos decolarão de São Paulo, às 8h10 e 17h35.
As empresas Gol e Latam que já operam no Estado também foram procuradas, mas informaram que não têm previsão de ampliarem suas atividades no Espírito Santo, embora afirmem que estão sempre atentas às necessidades dos clientes e a novas oportunidades de negócio.
Para além dos cinco voos confirmados, há outros que ainda estão sendo analisados por companhias aéreas, como para destinos nacionais, incluindo Manaus e Salvador, e internacionais, como para países como Itália e Argentina. Mas, por enquanto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não confirmou nenhuma dessas rotas.
Em relação aos voos para o exterior, a Infraero também esclareceu que a internacionalização de um aeroporto depende da autorização de diversos órgãos governamentais (como Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Vigiagro), e não exclusivamente do operador aeroportuário. E ponderou ainda que o início da operação depende do interesse e da demanda das próprias empresas aéreas.