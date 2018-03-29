Aeroporto de Vitória ganha novos voos diários

Fotos mostram fase final das obras do Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

O Aeroporto de Vitória vai ganhar cinco novos voos diários a partir de abril. As companhias Avianca, que ainda não opera no Espírito Santo, e a Azul já confirmaram que vão realizar operações a partir da nova estrutura, que será inaugurada nesta quinta-feira (29).

A Azul  que tem hoje 13 voos diários a partir da capital capixaba para quatro destinos: Guarulhos, Santos Dumont, Campinas e Confins  terá um voo diário a mais (passando de três para quatro) entre Vitória e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a companhia, outra novidade será a melhoria de aeronave entre Guarulhos e Vitória. Até então, operamos este mercado com as aeronaves da Embraer, com capacidade para até 118 assentos. A partir de 21 de abril, passaremos a atuar com o Airbus A320neo, que pode receber até 174 clientes.

A Avianca, por sua vez, vai iniciar no dia 16 de abril voos diretos ligando o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), com aeronaves Airbus A320. Os novos voos partirão de Vitória, às 10h05 e 19h45 e, no sentido inverso, os voos decolarão de São Paulo, às 8h10 e 17h35.

As empresas Gol e Latam  que já operam no Estado  também foram procuradas, mas informaram que não têm previsão de ampliarem suas atividades no Espírito Santo, embora afirmem que estão sempre atentas às necessidades dos clientes e a novas oportunidades de negócio.

Para além dos cinco voos confirmados, há outros que ainda estão sendo analisados por companhias aéreas, como para destinos nacionais, incluindo Manaus e Salvador, e internacionais, como para países como Itália e Argentina. Mas, por enquanto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não confirmou nenhuma dessas rotas.