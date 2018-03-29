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Aeroporto de Vitória ganha novos voos diários

A partir de abril, Vitória terá mais cinco decolagens com destino ao Rio de Janeiro e São Paulo. Aeronaves também serão maiores

Publicado em 29 de Março de 2018 às 00:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 00:06
Fotos mostram fase final das obras do Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
O Aeroporto de Vitória vai ganhar cinco novos voos diários a partir de abril. As companhias Avianca, que ainda não opera no Espírito Santo, e a Azul já confirmaram que vão realizar operações a partir da nova estrutura, que será inaugurada nesta quinta-feira (29).
especial
A Azul  que tem hoje 13 voos diários a partir da capital capixaba para quatro destinos: Guarulhos, Santos Dumont, Campinas e Confins  terá um voo diário a mais (passando de três para quatro) entre Vitória e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com a companhia, outra novidade será a melhoria de aeronave entre Guarulhos e Vitória. Até então, operamos este mercado com as aeronaves da Embraer, com capacidade para até 118 assentos. A partir de 21 de abril, passaremos a atuar com o Airbus A320neo, que pode receber até 174 clientes.
A Avianca, por sua vez, vai iniciar no dia 16 de abril voos diretos ligando o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), com aeronaves Airbus A320. Os novos voos partirão de Vitória, às 10h05 e 19h45 e, no sentido inverso, os voos decolarão de São Paulo, às 8h10 e 17h35.
As empresas Gol e Latam  que já operam no Estado  também foram procuradas, mas informaram que não têm previsão de ampliarem suas atividades no Espírito Santo, embora afirmem que estão sempre atentas às necessidades dos clientes e a novas oportunidades de negócio.
Para além dos cinco voos confirmados, há outros que ainda estão sendo analisados por companhias aéreas, como para destinos nacionais, incluindo Manaus e Salvador, e internacionais, como para países como Itália e Argentina. Mas, por enquanto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não confirmou nenhuma dessas rotas.
> Funcionária do aeroporto já recebeu de papa a príncipe
Em relação aos voos para o exterior, a Infraero também esclareceu que a internacionalização de um aeroporto depende da autorização de diversos órgãos governamentais (como Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Vigiagro), e não exclusivamente do operador aeroportuário. E ponderou ainda que o início da operação depende do interesse e da demanda das próprias empresas aéreas.
> Da pista de grama ao novo terminal: conheça a história do aeroporto

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