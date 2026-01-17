Home
>
Economia (BR)
>
Acordo com UE eliminará tarifa para 92% das exportações do Mercosul

Acordo com UE eliminará tarifa para 92% das exportações do Mercosul

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai classificaram a assinatura do Acordo de Associação e do Acordo Interino de Comércio com a União Europeia como uma conquista histórica

Isadora Duarte e Talita Nascimento

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 15:31

Os países que fazem parte do Mercosul divulgaram um comunicado conjunto no qual afirmam que o acordo assinado hoje com a União Europeia (UE) eliminará tarifas para 92% das exportações do Mercosul, no valor aproximado de US$ 61 bilhões.

Recomendado para você

Investidores afirmam ter dificuldades para acessar o sistema, concluir o cadastro ou avançar nas etapas necessárias para solicitar o resgate dos valores garantidos

App do FGC para ressarcir clientes do Banco Master falha no 1° dia, relatam investidores

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai classificaram a assinatura do Acordo de Associação e do Acordo Interino de Comércio com a União Europeia como uma conquista histórica

Acordo com UE eliminará tarifa para 92% das exportações do Mercosul

Tratado, que ainda precisa ser validado pelo Parlamento Europeu e pelos Legislativos do Mercosul, foi assinado neste sábado (17), em Assunção (Paraguai)

Brasil mapeia oportunidades com UE-Mercosul e vê potencial para indústria

O bloco destaca que o documento implica o acesso preferencial à UE, um mercado de 450 milhões de pessoas e cerca de 15% do PIB mundial. Além da eliminação de tarifas para 92% das exportações, o texto concederá acesso preferencial para outros 7,5%, equivalente a US$ 4,7 bilhões.

"Desta forma, amplia-se significativamente o acesso do Mercosul ao mercado europeu, melhoram-se as condições de comércio e fortalece-se a competitividade das empresas da região", diz o comunicado do bloco sul-americano.

Contêineres
Contêineres no porto de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai classificaram a assinatura do Acordo de Associação e do Acordo Interino de Comércio com a União Europeia como uma conquista histórica que fortalece as relações comerciais, políticas e de cooperação entre ambas as regiões.

Leia mais

Imagem - Café, frutas e indústria: como acordo do Mercosul e União Europeia vai beneficiar o ES

Café, frutas e indústria: como acordo do Mercosul e União Europeia vai beneficiar o ES

"Estes Acordos estabelecem um marco integral e equilibrado que promove o intercâmbio de bens e serviços, o investimento e o desenvolvimento econômico. Estabelecem-se, além disso, mecanismos de cooperação em áreas estratégicas, contribuindo para o crescimento econômico e social dos países membro", diz o texto.

Com a assinatura, os países do Mercosul dizem reafirmar seu compromisso com a integração regional, o desenvolvimento e a cooperação internacional, "consolidando uma relação estratégica de longo prazo que gerará benefícios concretos para os cidadãos, as empresas e a economia da região".

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais