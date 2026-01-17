Impacto

Acordo com UE eliminará tarifa para 92% das exportações do Mercosul

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai classificaram a assinatura do Acordo de Associação e do Acordo Interino de Comércio com a União Europeia como uma conquista histórica

Os países que fazem parte do Mercosul divulgaram um comunicado conjunto no qual afirmam que o acordo assinado hoje com a União Europeia (UE) eliminará tarifas para 92% das exportações do Mercosul, no valor aproximado de US$ 61 bilhões.

O bloco destaca que o documento implica o acesso preferencial à UE, um mercado de 450 milhões de pessoas e cerca de 15% do PIB mundial. Além da eliminação de tarifas para 92% das exportações, o texto concederá acesso preferencial para outros 7,5%, equivalente a US$ 4,7 bilhões.

"Desta forma, amplia-se significativamente o acesso do Mercosul ao mercado europeu, melhoram-se as condições de comércio e fortalece-se a competitividade das empresas da região", diz o comunicado do bloco sul-americano.

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai classificaram a assinatura do Acordo de Associação e do Acordo Interino de Comércio com a União Europeia como uma conquista histórica que fortalece as relações comerciais, políticas e de cooperação entre ambas as regiões.

"Estes Acordos estabelecem um marco integral e equilibrado que promove o intercâmbio de bens e serviços, o investimento e o desenvolvimento econômico. Estabelecem-se, além disso, mecanismos de cooperação em áreas estratégicas, contribuindo para o crescimento econômico e social dos países membro", diz o texto.

Com a assinatura, os países do Mercosul dizem reafirmar seu compromisso com a integração regional, o desenvolvimento e a cooperação internacional, "consolidando uma relação estratégica de longo prazo que gerará benefícios concretos para os cidadãos, as empresas e a economia da região".

