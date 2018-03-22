Ações do Facebook caem 2,3%

Empresa já perdeu cerca de US$ 50 bilhões em valor de mercado esta semana Crédito: Reprodução/Pixabay

As ações do Facebook caíram 2,3% nesta quinta-feira (22), com analistas reagindo com cautela ao pedido de desculpas do fundador da rede social, Mark Zuckerberg, pelo escândalo do uso indevido de dados pessoais de internautas pela empresa de marketing político Cambridge Analytica.

A empresa já perdeu cerca de US$ 50 bilhões em valor de mercado esta semana, e a queda das ações ocorre em meio a um forte volume de negócios.

Os analistas de mercado viram com alívio as declarações de Zuckerberg em entrevistas concedidas na quarta-feira (21) à noite de que não iria mudar o modelo de negócios da companhia baseado em receita publicitária direcionada. Mas acreditam que a companhia sofreu um abalo na imagem e terá de lidar com custos extras para melhorar sua reputação nos próximos meses.

A avaliação dos analistas é que as promessas de Zuckerberg de investigar milhares de aplicativos e de criar uma ferramenta para os usuários bloquearem o acesso a seus dados não reduzirão a capacidade dos anunciantes de usarem dados do Facebook, estratégia que é o cerne das receitas da rede social.

Mas alguns anunciantes já estão mais arredios. O Mozilla, desenvolvedor de aplicativos e criador de um navegador de plataforma aberta, disse nesta quarta-feira (21) que iria suspender sua publicidade no Facebook.

As configurações padrões atuais do Facebook dão acesso a muitos dados, sobretudo as configurações de aplicativos desenvolvidos por terceiros, disse o Mozilla em seu blog.

Segunda a empresa, caso o Facebook torne essas configurações mais restritivas, o Mozilla poderia voltar a anunciar no site.