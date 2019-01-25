Home
>
Economia (BR)
>
Ações da Vale nos EUA caem 10% após rompimento de barragem

Ações da Vale nos EUA caem 10% após rompimento de barragem

Por volta das 15h15, as ações da multinacional brasileira eram vendidas a US$ 13,35, com recuo de 10,16% em relação ao fechamento desta quinta-feira (24)