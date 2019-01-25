Home
>
Economia (BR)
>
Ações da Vale no Brasil devem seguir tendência queda na próxima semana

Ações da Vale no Brasil devem seguir tendência queda na próxima semana

Papéis da mineradora chegaram a cair até 13% na Bolsa de Nova York. O impacto na B3, que ficou fechada devido ao feriado em São Paulo, só será sentido na segunda-feira