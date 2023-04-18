Abono do PIS/Pasep começa a ser pago; veja calendário e quem recebe

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego , que controla o PIS/Pasep, serão pagos R$ 4,7 bilhões a 4,7 milhões de profissionais. Quem é servidor recebe no Banco do Brasil e quem é da iniciativa privada recebe na Caixa.

Quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor público no ano-base recebendo até dois salários mínimos pode ter direito ao PIS/Pasep Crédito: Fernando Madeira

Do total, 4,1 milhões receberão na Caixa e 555.191 terão o dinheiro no Banco do Brasil. O lote de abril liberará ainda valores a profissionais que tiveram o direito reconhecido após revisão de dados.

São 1,4 milhão de cidadãos que haviam ficado de fora do pagamento inicial neste ano por falhas nas informações enviadas pelos empregadores na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) e no eSocial.

Após reprocessamento de dados feito pela Dataprev (empresa de tecnologia do governo), os valores liberados no lote extra são de R$ 1,4 milhão. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, havia divergências em cadastros, que agora foram atualizados.

VEJA QUEM TEM DIREITO AO PIS/PASEP

Tem direito ao abono do PIS/Pasep o trabalhador que, no ano-base de 2021:

Exerceu atividade remunerada com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2021

Recebeu até dois salários mínimos, em média

Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial

QUAL O VALOR?

O abono do varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base. Os cidadãos podem receber de R$ 109 a R$ 1.302, que é o salário mínimo deste ano até agora. Em maio, o valor deve subir para R$ 1.320.

VEJA A TABELA DE VALORES

VEJA AS DATA DE PAGAMENTO DO PIS

COMO CONSULTAR?

Para saber se vai receber o abono do PIS/Pasep, o trabalhador pode fazer a consulta ao benefício por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br.

VEJA O PASSO A PASSO NA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

PELA INTERNET

Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br" Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site Em seguida, clique em "Abono Salarial" Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício