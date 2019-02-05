Home
A Gazeta vence prêmio nacional do Ministério Público do Trabalho

Série de reportagens "Vidas Transformadas", sobre transexuais que rompem as barreiras do preconceito, foi primeiro lugar nas categorias Nacional e Regional Sudeste