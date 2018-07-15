A GAZETA ganha nova coluna de Economia

A partir do próximo domingo, dia 22, as páginas de A GAZETA e o Gazeta Online ganham uma nova coluna sobre economia. O espaço será assinado pela jornalista Beatriz Seixas e vai mostrar ao leitor os impactos de fatores econômicos locais, nacionais e também do mundo na vida dos capixabas.
No jornal, a coluna será publicada sempre às quartas-feiras, às sextas e aos domingos, na editoria de Economia. Na internet, informações diárias poderão ser acessadas pelos assinantes.
Com perfil analítico, o conteúdo deve abordar temas que avaliam a atual conjuntura econômica do Espírito Santo, analisando também o processo de desenvolvimento, as contas públicas do Estado e dos municípios.
Estou muito animada em poder trazer para o leitor um pouco do que acontece no dia a dia do Estado e contribuir para o debate de temas fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia. Apesar de ter um território pequeno, o Espírito Santo se destaca e é referência nacional em várias áreas. A ideia é valorizarmos todo esse potencial e ter um olhar crítico sobre o cenário capixaba, afirma Beatriz.
O novo espaço vai falar ainda de assuntos como empreendedorismo, gargalos, relações trabalhistas, energia, direitos dos consumidores, agronegócio, os reflexos da política na economia. A coluna, além das análises, também terá notas exclusivas, gráficos e entrevistas.
A coluna da Beatriz era uma demanda dos leitores e nossa também, da redação: a gente sentia necessidade de uma análise sobre a economia local, novos investimentos, infraestrutura, inovação, os impactos das decisões nacionais na nossa realidade. Acredito que terá informações muito importantes para o leitor e para o mercado local. Certamente será leitura obrigatória para entender as tendências da economia capixaba, destaca o editor-chefe de Jornalismo Impresso e On-line, André Hees.
Durante a semana, a publicação terá um espaço o Sobe e Desce para valorizar e alfinetar as boas e más iniciativas e resultados da economia local. Às sextas, além do texto principal e das notas, a coluna contará com o humor e a criatividade do cartunista Arabson, que fará tirinhas com o olhar voltado para a economia.
A coluna terá informações qualificadas e vai mergulhar em questões locais para favorecer nossa economia e as ideias criativas que surgem no Estado. A proposta é melhorar a vida das pessoas que fazem a economia acontecer, diz o diretor de jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer.
NOVO CONTEÚDO REFORÇA ANÁLISES ECONÔMICAS DO JORNAL
Com o novo espaço de análise, A GAZETA reforça o time de colunistas na área econômica que o leitor poderá desfrutar diariamente.
Além da nova coluna Beatriz Seixas ser publicada às quartas, às sextas e aos domingos, será possível ler às segundas a coluna do jornalista Angelo Passos, que até então escrevia às sextas-feiras.
De terça a domingo é Miriam Leitão quem faz análises nacionais sobre o cenário econômico. E às quintas-feiras, em Opinião, o leitor pode conferir os textos do jornalista Carlos Alberto Sardenberg.
AS COLUNAS
Coluna Beatriz Seixas
Será publicada às quartas-feiras, às sextas e aos domingos no jornal impresso. A versão on-line será atualizada diariamente e poderá ser acessada pelos assinantes por meio do gazetaonline.com.br.
Coluna Angelo Passos
A coluna, que ganhará mais espaço, será publicada toda segunda-feira nas páginas de Economia.
Míriam Leitão
A coluna continua a ser publicada de terça-feira a domingo, também na editoria de Economia.
Carlos Alberto Sardenberg
A coluna é publicada toda quinta-feira, nas páginas de Opinião do jornal A GAZETA.