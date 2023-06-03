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Edicase Brasil

5 personagens de séries e filmes que ensinam como vender mais

Veja como a criatividade e a persistência deles podem te inspirar a atingir o sucesso nos negócios
Portal Edicase

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Publicado em 

03 jun 2023 às 13:35

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 13:35

Quando se trata de vendas, ter habilidades persuasivas e uma abordagem cativante pode ser a chave para o sucesso. A arte de vender é está em constante evolução e, muitas vezes, podemos encontrar inspiração em lugares inesperados, como nas telas de cinema e televisão.
Alexandre Rodrigues, especialista em vendas e CEO da Domingo & Rodrigues Engenharia, traz uma perspectiva única de vendas com uma lista de 5 personagens de séries e filmes que fornecem lições valiosas. Eles demonstram a importância da persistência, criatividade, compreensão do cliente, confiança, estratégia e a capacidade de construir relacionamentos fortes. As lições que podemos aprender com eles, Rodrigues sugere, são inestimáveis para qualquer um que aspire a ser um vendedor de sucesso.

1. Jordan Belfort – O Lobo de Wall Street

Imagem Edicase Brasil
O Lobo de Wall Street é uma produção referência para empresários (Imagem: Reprodução Digital | Paramount Pictures) Crédito:
Ninguém melhor do que Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio, para exemplificar a persistência e a capacidade de persuasão. Rodrigues aponta que a habilidade do personagem para inspirar sua equipe e transformar qualquer situação em uma oportunidade de venda é um ponto crucial que todos os vendedores devem aprender. Ele não sabe o significado da palavra “não”. “Belfort é a personificação da persistência e persuasão”, observa o especialista em vendas. “Ele poderia vender gelo para um esquimó – um verdadeiro mestre das vendas”, completa.

2. Don Draper – Mad Men

[Edicase]Draper persuade os clientes dos anos 60 (Imagem: Reprodução | AMC)
Draper persuade os clientes dos anos 60 Crédito:  Reprodução | AMC)
No mundo publicitário dos anos 1960, Don Draper, interpretado por Jon Hamm, destacou-se pela criatividade e pela capacidade de entender profundamente as necessidades e os desejos de seus clientes. Rodrigues evidencia que o personagem é um mestre em contar histórias que cativam e vendem.

3. Harvey Specter – Suits

Imagem Edicase Brasil
Personagem usa da calma em momentos de pressão (Imagem: Reprodução Digital | USA Network) Crédito:
Advogado de alto nível, Harvey Specter, interpretado por Gabriel Macht, é famoso pela sua confiança e habilidade de negociação. Rodrigues salienta que a capacidade do personagem em manter a calma sob pressão e a de negociar com confiança são habilidades inestimáveis na arte de vender. “Harvey é o James Bond das negociações – sempre frio, sempre confiante”.

4. Tommy Shelby – Peaky Blinders

Imagem Edicase Brasil
Série caracteriza o protagonista como um Sherlock Holmes dos negócios (Imagem: Reprodução Digital | Netflix) Crédito:
Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, é um empresário habilidoso que sabe como fechar negócios. Rodrigues aponta que a visão estratégica do personagem, com seu instinto afiado para oportunidades, é uma característica à qual todos os vendedores deveriam aspirar. “Tommy é o Sherlock Holmes das vendas – sempre três passos à frente”, diz o especialista em vendas. “Ele enxerga oportunidades onde a maioria vê apenas problemas”, conclui.

5. Michael Scott – The Office

Imagem Edicase Brasil
Michael Scott é o chefe da Crédito:
Apesar de suas muitas gafes e seu estilo de gerenciamento peculiar, Michael Scott, interpretado por Steve Carell, demonstra uma habilidade surpreendente para vender. Rodrigues aponta que a empatia do personagem e sua capacidade de construir relacionamentos pessoais com seus clientes são elementos-chave para o sucesso nas vendas.
Por Henrique Souza

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