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Economia (BR)

5 dicas para fortalecer sua imagem profissional

Esse cuidado contribui de maneira significativa para o seu posicionamento e crescimento na carreira

Publicado em 25 de Março de 2025 às 19:07

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 mar 2025 às 19:07
A imagem profissional envolve diversos aspectos importantes (Imagem: insta_photos | Shutterstock)
A imagem profissional envolve diversos aspectos importantes Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock
No ambiente corporativo, a imagem profissional vai muito além da simples aparência. Ela engloba a postura, a maneira de se comunicar, a credibilidade que você transmite e a forma como se posiciona no trabalho. Esses fatores, em conjunto, moldam a percepção que os outros têm sobre você como profissional, influenciando diretamente sua reputação e a forma como é reconhecido por colegas, líderes e parceiros.
Segundo a terapeuta e especialista em comportamento empresarial Simone Resende, construir uma imagem forte é essencial para o reconhecimento e o crescimento na carreira. “A sua imagem profissional é a forma como você é percebido, ela pode abrir portas ou limitá-las, dependendo de como você a constrói. Não se trata apenas de como você se veste, mas de como se comporta, se comunica e transmite confiança”, explica.
A seguir, Simone Resende lista 5 dicas para fortalecer sua imagem profissional e aumentar seu valor no mercado. Confira!

1. Cuide da sua postura e atitude

Mais do que parecer competente, é preciso agir com profissionalismo e segurança , ter uma postura ética, ser pontual, cumprir prazos e demonstrar responsabilidade. “Sua atitude no dia a dia fala mais alto do que qualquer currículo. As pessoas confiam e respeitam profissionais que demonstram compromisso e coerência entre o que falam e fazem”, destaca Simone Resende.

2. Desenvolva sua comunicação

O cuidado com a comunicação é fundamental no mercado profissional. “Falar de forma objetiva e segura transmite credibilidade. Além disso, saber ouvir e ter empatia ao se comunicar melhora os relacionamentos no ambiente de trabalho”, orienta a especialista.
Adquirir novas habilidades faz diferença na construção da sua imagem (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)
Adquirir novas habilidades faz diferença na construção da sua imagem Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

3. Invista no aprendizado contínuo

Profissionais que buscam atualização constante são mais valorizados e confiáveis. Manter-se informado sobre sua área de atuação e adquirir novas habilidades faz diferença na construção da sua imagem. “O mercado muda o tempo todo. Quem não acompanha essa evolução acaba ficando para trás. O aprendizado contínuo é um diferencial competitivo”, afirma Simone Resende.

4. Construa e fortaleça seu networking

O networking é outro aspecto que merece atenção. “O networking não se trata apenas de conhecer pessoas, mas de cultivar boas relações , seja alguém que agrega valor ao seu círculo profissional, isso é fundamental para a sua vida profissional”, reforça Simone Resende.

5. Tenha coerência entre imagem e comportamento

A maneira como você se veste e se comporta deve estar alinhada à sua função e aos valores que deseja transmitir. “Não adianta parecer algo que você não é. A coerência entre sua aparência, atitudes e discurso é o que realmente fortalece sua imagem profissional “, conclui Simone Resende.
Por Tayanne Silva

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