5 cursos profissionalizantes em beleza para ficar de olho em 2025

Veja quais especializações estão dominando o mercado e escolha o caminho mais promissor

Publicado em 14 de julho de 2025 às 11:05

Com o desejo de conquistar autonomia, cada vez mais profissionais estão apostando no mercado da beleza como oportunidade de crescimento Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

A busca por qualificação profissional na área da beleza nunca esteve tão em evidência. Impulsionado pelo empreendedorismo, pela demanda crescente por serviços especializados e pela flexibilidade do setor, o mercado de cursos profissionalizantes vem registrando um aumento expressivo. >

Em 2024, o setor de beleza no Brasil apresentou um crescimento notável, com a abertura de mais de 170 mil novos pequenos negócios, incluindo MEIs (Microempreendedores Individuais), segundo dados do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). >

Esse volume representa uma média de 700 novos empreendimentos por dia entre janeiro e setembro, sendo a maior parte voltada a serviços de cuidados pessoais e estética — como salões de cabeleireiro, serviços de unhas e lojas de cosméticos. O cenário reforça o apelo do setor para quem busca empreender com baixo investimento inicial e grande potencial de retorno. >

Com o aumento da busca por autonomia e novas fontes de renda, muitas pessoas têm investido na área da beleza como caminho profissional. Nesse cenário, alguns cursos despontam como os mais procurados por quem deseja ingressar ou se especializar no setor. >

“Os cursos nas áreas de cabelos, barbearia, manicure e pedicure, e embelezamento do olhar lideram a procura em 2025, acompanhando um movimento em que a beleza se consolida como uma das principais portas de entrada para o empreendedorismo e a geração de renda, especialmente entre quem busca autonomia e qualificação rápida para atuar no mercado”, afirma Nestor Neto, diretor de operações e responsável pelo setor pedagógico do Instituto Embelleze. >

Com base nas tendências de mercado e na crescente procura por qualificação, listamos cinco cursos que se consolidam como referência no setor da beleza para 2025. >

1. Cabelos: da técnica à versatilidade

O segmento de cabelos é um dos mais amplos e diversificados da formação em beleza. Existem cursos que vão desde os fundamentos de corte, escova, coloração e química capilar até especializações em terapias capilares, visagismo e atendimento personalizado. A área atrai tanto quem busca uma nova carreira quanto profissionais que desejam ampliar seu portfólio com técnicas atualizadas e voltadas para as principais tendências. >

2. Barbearia: identidade e tradição em alta

Os cursos de barbearia também registram alta procura , especialmente por conta do fortalecimento do mercado masculino. As formações incluem técnicas como fade, razor part, design de barba e visagismo masculino — unindo tradição, estilo e cuidado com a imagem. O curso atrai jovens empreendedores e reforça a barbearia como espaço de socialização e identidade. >

A profissão de manicure e pedicure une técnica, arte e potencial de geração de renda Crédito: Imagem: chomplearn | Shutterstock

3. Manicure e pedicure: técnica, arte e oportunidades

Com rápida inserção no mercado e baixo investimento inicial, o curso de manicure e pedicure está entre os mais procurados na área da beleza. Além das técnicas tradicionais de cuidado com as unhas, a formação inclui conteúdos atualizados em alongamento em gel, esmaltação em gel e nail art — sempre com foco em biossegurança, atendimento ao cliente e potencial empreendedor. >

4. Design de sobrancelhas: detalhes que transformam

A formação em design de sobrancelhas capacita profissionais para trabalhar com mapeamento facial, técnicas de henna, linha, pinça, correção de falhas e estética do olhar. O serviço se tornou um dos mais buscados nos salões e por profissionais autônomos, sendo uma excelente porta de entrada no setor da beleza. >

5. Extensão de cílios: especialização em alta

A área de extensão de cílios vem crescendo de forma acelerada, impulsionada pela busca por serviços que valorizem o olhar de maneira natural, duradoura e personalizada. Técnicas como fio a fio, volume russo, efeito molhado e lash lifting estão entre as mais procuradas nos salões. >

“Esse movimento tem impulsionado a criação de cursos cada vez mais completos, como o que lançamos recentemente em parceria com a Cherry Lash. Com mais de 100 aulas, a formação vai do básico ao avançado, com técnicas modernas e módulos extras sobre marketing , precificação e gestão. Disponível nos formatos híbrido e online, o curso conta com a participação de 18 especialistas renomados e propõe um modelo de ensino mais flexível e alinhado ao mercado”, explica Aline Augusto, diretora de marketing e inovação do Instituto Embelleze. >

Beleza como oportunidade

O cenário atual mostra que a área da beleza continua sendo um dos caminhos mais acessíveis e promissores para quem busca uma nova profissão, quer empreender ou complementar sua renda. A combinação de cursos acessíveis , foco prático, possibilidades de atendimento autônomo e alta demanda por serviços personalizados torna o setor uma escolha estratégica para muitos brasileiros. >

Por Caroline Amorim >

