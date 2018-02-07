20 novos supermercados vão abrir 2 mil empregos no ES

Perspectiva da rede Sempre Tem, do Grupo Carone, que será construída em Guarapari Crédito: Sempre Tem | Divulgação

Depois de enfrentar três anos de vendas em queda, o setor supermercadista começa a se recuperar do período recessivo e a tirar da gaveta projetos de novos negócios. Com a retomada da economia, a volta do consumo das famílias e os resultados positivos do segmento em 2017, em que as vendas tiveram alta real de 1,25%, empresários já anunciam novos investimentos.

Para este ano, serão abertos cerca de 20 unidades em todo o Estado, segundo informações da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). A GAZETA fez um levantamento junto a alguns desses empreendedores e traz, a relação de 12 novas lojas que vão inaugurar a partir deste ano e gerar mais de 2 mil empregos diretos.

As oportunidades serão para diferentes níveis de escolaridade, com vagas para embalador, operador de caixa, repositor, açougueiro, confeiteiro, balconista de frios, padeiro, auxiliar de depósito, auxiliar de serviços gerais, além de cargos administrativos.

A divulgação para onde os interessados deverão mandar currículo deverá ser feita no próximos meses, mas os profissionais também podem se cadastrar por meio dos sites das próprias empresas.

Entre as redes com projetos engatilhados estão as já conhecidas do mercado capixaba: Extrabom, OK Superatacado, Casagrande e Sempre Tem (do Grupo Carone). Além dessas, chegará ao Estado o Mineirão Atacarejo, do Grupo Epa.

O gerente de marketing do grupo, Ilton Barbosa, conta que a nova rede é de Minas Gerais e será instalada até o final deste ano em Jardim Camburi, em Vitória. Aliás, o bairro  o mais populoso da Capital  vai ganhar ainda outros dois supermercados: um Extrabom e um OK Superatacado.

A secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, afirma que esses empreendimentos irão atender a uma demanda recorrente entre os moradores. Em audiências do plano diretor da região que envolve Jardim Camburi, sempre foi um pedido novas opções de supermercados. E a chegada desses negócios é um diagnóstico das empresas de que há espaço para crescer no local, pondera Lenise, ao citar que esses empreendimentos estão em estágios diferentes de aprovação na Prefeitura de Vitória.

Uma das redes que está com um forte plano de expansão é o Casagrande, que prevê abrir cinco unidades. O diretor de marketing, Eduardo Casagrande, avalia que o pior da crise já passou. Acreditamos que 2018 será um ano de virada na economia, tem muita coisa boa para acontecer. Se há uma oportunidade e as condições de mercado de longo prazo nos parecem favoráveis, é hora de investir.

O otimismo é confirmado pelo superintendente da Acaps, Hélio Schneider, que prevê uma alta de cerca de 3% nas vendas do setor no Estado para 2018. A partir de 2014, por conta da crise econômica e política, os empresários tiraram o pé do acelerador. Mas com a melhora do cenário no ano passado e a redução da insegurança, os projetos que estavam paralisados começaram a ser desengavetados. Estamos apostando em uma economia mais pujante a partir deste ano.

CONFIRA AS NOVAS UNIDADES

Extrabom: 240 vagas de emprego

- A rede vai abrir no segundo semestre deste ano duas novas lojas, uma em Jardim Camburi, em Vitória, e outra em Marcílio de Noronha, em Viana.

- Serão criadas 240 vagas de emprego diretas, sendo 120 para cada loja. As duas unidades terão aproximadamente 2 mil m2 de área de vendas e estacionamento privativo.

- As lojas terão terminais de autoatendimento chamados de self-checkout, onde é possível fazer compras de até 15 itens de forma autônoma, por meio do uso de cartões de débito e de crédito.

- Além das duas novas unidades, a rede vai ampliar e reformar outras quatro lojas: Praia do Suá e Vila Rubim (Vitória), Itacibá (Cariacica) e Extracenter Muquiçaba (Guarapari).

OK Superatacado: 750 empregos

- A rede irá abrir, ainda neste semestre, uma nova unidade em Aribiri, Vila Velha. O Grupo OK prevê ainda a inauguração de mais duas unidades para este ano: uma em Jardim Camburi (na Rua Carlos Gomes Lucas) e uma terceira, que ainda está com projeto de definição do local em estudo.

- Estão previstas a criação de 750 empregos diretos.

- Com área construída de 16.127 m2, a loja de Aribiri, com conceito de atacarejo, contará com 3.500 m2 de área de vendas, além de 300 vagas de estacionamento.

- Já o empreendimento de Jardim Camburi vai oferecer 400 vagas de estacionamento e o projeto contará com um espaço para lojas no mall: contemplando duas lojas grandes e seis pequenas, uma academia, além de uma praça de alimentação.

Casagrande : 760 vagas de emprego

- A rede planeja abrir cinco unidades, sendo uma em Aracruz, uma na Serra, duas em Linhares e uma em Viana.

- A previsão é que sejam criados 760 empregos no total.

- A loja de Aracruz, com 5.600 m2 de área construída, será no Centro e deverá ser inaugurada em novembro deste ano.

- Na Serra, o supermercado, de 5 mil m2 de área construída, ficará em Barcelona e deverá ficar pronto em novembro de 2019.

- Já em Linhares, há duas lojas previstas, uma no bairro Aviso, com 1.600 m2 de área construída e prevista para novembro deste ano, e outra no bairro Linhares 5, que terá 3 mil m2 de área e deve ser inaugurada em novembro de 2019.

- Em Viana, será construído um centro de distribuição de hortifrutigranjeiros no bairro Caxias do Sul. Com 7.800 m2, ele deve ser inaugurado em outubro deste ano.

Sempre tem (Carone ): 250 vagas de emprego

- O grupo Carone vai investir em um atacarejo, o Sempre Tem, em Guarapari. A previsão é que a unidade seja inaugurada no segundo semestre de 2018.

- Vão ser criados 250 empregos diretos.

- A área de venda prevista é de 4 mil m2 e serão vendidos cerca de 15 mil itens.

Mineirão Atacarejo (Epa)

- O grupo Epa vai abrir em Jardim Camburi, Vitória, um atacarejo: o Mineirão, que ficará na área da Arena Camburi. A marca é de Minas Gerais e será a primeira unidade no Espírito Santo.

- A previsão de empregos não foi informada.

- A rede ainda não tem data exata para inaugurar, mas a previsão é que seja ainda neste ano.