2.790 vagas de emprego em 12 novos supermercados no Espírito Santo

Perspectiva de atacado, em Guarapari, que já está em fase de construção Crédito: Divulgação

Grandes redes de supermercados se preparam para abrir mais lojas em todo o Estado entre o fim deste ano e meados de 2019. A expectativa é que sejam abertas 2.790 vagas de emprego em diversos cargos. As oportunidades serão distribuídas por, pelo menos, 12 novas lojas. Algumas empresas já estão aceitando o cadastro de currículos.

Só para se ter uma ideia, a Rede Carone anunciou o investimento em dois novos atacarejos da marca Sempre Tem. As unidades serão em Guarapari e outra em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Serão gerados cerca de 550 novos empregos. As contratações ainda não começaram.

As contratações devem ocorrer com dois meses antes da operação. A loja de Guarapari deve ficar pronta no final deste ano. Já a unidade de Cachoeiro de Itapemirim deve ser inaugurada no ano que vem. Haverá chances em cargos como operador de caixa, embalador, açougueiro, padaria, balconista de frios e auxiliar de depósito.

Além das chances para trabalhar em uma das unidades do supermercado, haverá contratação de profissionais para as obras. Na construção, devem ser empregados 250 trabalhadores.

CADASTRO

A Rede Extrabom anunciou a abertura de duas novas lojas, uma em Jardim Camburi e outra em Viana. Ao todo, serão 240 vagas, com 120 chances para cada loja. As chances serão para os cargos de embalador, operador de caixa, repositor, açougueiro, confeiteiro, padeiro, auxiliares, cargos administrativos, entre outras funções. Os interessados podem cadastrar o currículo em www.extrabom.com.br.

A unidade de Jardim Camburi, em Vitória, deve ser inaugurada até o final deste ano, enquanto que a de Viana, no primeiro trimestre de 2019. As lojas terão cerca de 2 mil m2, contendo setores de hortifrúti, mercearia, frios e laticínios, carnes, padaria, com destaque para adega com bebidas tradicionais, especiais e produtos importados. Já em Viana, a inauguração está prevista para o primeiro trimestre do ano que vem.

A rede de supermercados Casagrande pretende abrir quatro unidades: uma em Aracruz, uma na Serra e duas em Linhares, além de um centro de distribuição em Viana. Com os empreendimentos, a geração de empregos deve ser em torno de 800 vagas. Somente nesse último, serão 80 vagas de empregos diretos. A empresa ainda não deu início ao processo de contratação.

No grupo OK Superatacato, serão três novas lojas: uma em Vila Velha (Aribiri), uma em Vitória (Jardim Camburi) e ainda uma terceira que não tem local definido.

Conforme o diretor de expansão e desenvolvimento comercial da empresa, Daniel Paes, o investimento total será de mais de R$ 60 milhões. Segundo ele, o novo Superatacado em Aribiri, que tem previsão de ser inaugurado neste semestre, vai gerar aproximadamente 400 vagas de empregos entre oportunidades diretas e indiretas.

INTERIOR

A ampliação de redes supermercadistas não se resume apenas na Grande Vitória. Os grupos empresariais já perceberam que há uma demanda importante de grandes lojas, principalmente em cidades maiores como Cachoeiro de Itapemirim.

O diretor do Grupo Carone, William Carone Júnior, anunciou recentemente a abertura da primeira da marca Sempre Tem no interior do Estado. Segundo ele, o mercado na Região Metropolitana já está saturado.

Já a rede Casagrande, que é do interior, prevê a abertura de cinco novas unidades, entre elas em Linhares e Aracruz.

CONFIRA ONDE ESTARÃO AS VAGAS

CARONE

Cachoeiro

A Rede Carone vai abrir uma loja da marca Sempre Tem em Cachoeiro. Após a inauguração, a previsão é de que sejam criadas 300 vagas de emprego. A unidade deve entrar em operação no ano que vem. Durante a obra, a expectativa é de que sejam criadas 250 vagas.

Guarapari

O grupo Carone vai abrir uma outra unidade do atacarejo Sempre Tem. Desta vez, em Guarapari. A previsão é que a unidade seja inaugurada no final deste ano, com a geração de 250 empregos diretos.

OK SUPERATACADO

Vila Velha

A nova unidade ficará localizada na estrada Jerônimo Monteiro, no bairro Aribiri, onde era a antiga fábrica da Alcobaça. A loja está prevista para ser inaugurada neste semestre a deverá gerar 400 vagas de empregos diretos e indiretos. As contratações ainda não começaram.

Jardim Camburi

O Grupo OK prevê ainda a inauguração de mais duas unidades para este ano: uma em Jardim Camburi e a terceira unidade, que ainda está com projeto de definição e estudo. Com isso, deve gerar em torno de 700 a 800 postos de trabalho. As contratações ainda não começaram.

EXTRABOM

Jardim Camburi

A inauguração está prevista para o segundo semestre deste ano. A nova unidade deve gerar 120 vagas de empregos diretos. As chances são para os cargos de embalador, operador de caixa, repositor, açougueiro, confeiteiro, padeiro, auxiliares, cargos administrativos, entre outras funções. Os interessados podem cadastrar o currículo no endereço eletrônico www.extrabom.com.br.

Viana

A nova loja vai funcionar em Marcílio de Noronha, Viana. A expectativa é que a inauguração ocorra até o fim de março de 2019. Serão 120 vagas diretas.Os interessados podem cadastrar currículo no site ww.extrabom.com.br.

CASAGRANDE

Viana

O supermercado vai abrir um centro de distribuição em Viana. Serão 80 empregos diretos. As contratações ainda não começaram.

Outras unidades