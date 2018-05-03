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Economia

É realmente possível fazer transações bancárias seguras pelo celular?

Especialistas ensinam como realizar transações bancárias seguras pela internet e proteger seus dados

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 19:34
Cliente precisa ser avisado sobre mudanças em planos Crédito: Pixabay
Para agilizar o tempo, é cada vez maior o número de pessoas que usam o celular para realizar transações bancárias. Porém, esse tipo de movimentação gera insegurança para os usuários. Mas, segundo especialistas, os clientes de bancos que utilizam o serviço digital podem realizar os procedimentos, como pagamentos e transferências, com mais segurança. Pensando nisso, o Gazeta Online ouviu especialistas que dão dez dicas de como proteger ainda mais seu celular e ficar despreocupado para efetuar as transações bancárias.

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