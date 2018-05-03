É realmente possível fazer transações bancárias seguras pelo celular?

Para agilizar o tempo, é cada vez maior o número de pessoas que usam o celular para realizar transações bancárias. Porém, esse tipo de movimentação gera insegurança para os usuários. Mas, segundo especialistas, os clientes de bancos que utilizam o serviço digital podem realizar os procedimentos, como pagamentos e transferências, com mais segurança. Pensando nisso, o Gazeta Online ouviu especialistas que dão dez dicas de como proteger ainda mais seu celular e ficar despreocupado para efetuar as transações bancárias.