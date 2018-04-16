'Prévia do PIB' tem alta de 0,09% em fevereiro, aponta BC

Banco Central do Brasil Crédito: Francisco Aragão / Flickr

Após ceder 0,65% em janeiro (dado já revisado), a economia brasileira registrou leve alta em fevereiro de 2018. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 0,09% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, informou a instituição nesta segunda-feira.

O índice de atividade calculado pelo BC passou de 137,82 pontos para 137,95 pontos na série dessazonalizada de janeiro para fevereiro. Este é o maior patamar para o IBC-Br com ajuste desde dezembro do ano passado (138,72 pontos).

A alta do IBC-Br ficou praticamente em linha com a mediana de 0,10 projetada pelos analistas do mercado financeiro consultados pelo Broadcast Projeções, que esperavam resultado entre -0,40% e +0,50%.

Na comparação entre os meses de fevereiro de 2018 e fevereiro de 2017, houve alta de 0,66% na série sem ajustes sazonais. Esta série encerrou com o IBC-Br em 131,21 pontos em fevereiro, ante 130,35 pontos de fevereiro do ano passado.

O indicador de fevereiro de 2018 ante o mesmo mês de 2017 mostrou desempenho abaixo do apontado pela mediana (+1,0%) das previsões de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Broadcast Projeções (-0,20% a +2,0% de intervalo). O patamar de 131,21 pontos é o melhor para meses de fevereiro desde 2015 (136,82 pontos).

No acumulado do trimestre encerrado em fevereiro de 2018, o indicador registrou alta de 1,04% na comparação com o trimestre anterior (setembro a novembro de 2017), pela série ajustada do Banco Central. Já na comparação do trimestre até fevereiro deste ano com o trimestre até fevereiro do ano passado, o índice subiu 1,91% pela série observada.